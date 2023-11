Vedení hutní společnosti Liberty Ostrava (LO) dostalo za úkol předložit do týdne krajské tripartitě harmonogram, jak se bude vyvíjet strategie firmy. Novinářům to po pondělním zasedání tripartity řekl moravskoslezský hejtman Jan Krkoška (ANO). O pomoc chce požádat vládu. Mluvčí huti Kateřina Zajíčková řekla, že firma neplánuje žádné propouštění a na strategickém plánu intenzivně pracuje. LO před třemi týdny dočasně odstavila vysokou pec číslo 3, jedinou, kterou měla v provozu, a přestože odstávku původně odhadovala na dva týdny, chce jí dál udržovat v útlumu.

S potížemi se v kraji potýká více průmyslových firem, které ohrožuje například růst cen energií. Situace v LO je ale aktuálně nejvážnější. „Když jsem dneska měl možnost se všemi důležitými partnery diskutovat, tak ano, Liberty je ta firma, o které hodně přemýšlíme, jak se bude vyvíjet dál,“ potvrdil hejtman. Problém se podle něj týká jak 6000 kmenových zaměstnanců LO, tak pracovníků přidružených firem, celkem až 20 000 lidí.

„Dal jsem za úkol, aby nám vedení společnosti předložilo do týdne nějaký svůj harmonogram postupu, jak se bude strategie firmy vyvíjet. Druhá věc, která mě zajímala, je to, zda zaměstnanci v Liberty budou mít mzdy. Bylo mi ujištěno, že mzdy budou,“ řekl Krkoška.

Krajská tripartita se podle něj letos sejde ještě minimálně jednou. „Kdyby jakákoliv krizová situace nastala, budeme svolávat mimořádnou tripartitu ihned. Co udělám, tak je určitě podpora z naší strany v tom, že budu žádat vládu o pomoc dopisem a budu chtít, aby dorazili na předsednictvo tripartity, které by mělo být do 14 dnů,“ řekl hejtman.

Před třemi týdny huť dočasně odstavila vysokou pec číslo 3, jedinou, kterou měla v provozu. Firma tehdy uvedla, že pec za dva týdny opět uvede do provozu, dočasné odstavení zdůvodnila nedostatečnou poptávkou. Minulý týden v pátek ale sdělila, že pec zůstane v takzvaném teplém útlumu, dokud podnik nenastaví nový strategický plán, na kterém intenzivně pracuje.

Zajíčková v pondělí řekla, že v podniku je nyní omezena výroba v drátovně a na některých válcovacích tratích, ale například rourovna funguje a podnik vyrábí svodidla, závitové tyče nebo různé typy trubek. „V současné době nemáme v plánu žádné propouštění a snažíme se o udržení zaměstnanosti,“ řekla mluvčí.

Při teplém útlumu se ve vysoké peci udržuje teplo, ale podstatně nižší než při běžném provozu. „Vysoká pec číslo 3 je v této chvíli stabilizovaná a počítáme s tím, že než bude nastaven nový strategický plán hutě, tak bude v tomto stabilizovaném provozu,“ řekla Zajíčková. Skupina Liberty si podle ní takový postup ověřila v jiných svých provozech.

„My to samozřejmě bedlivě sledujeme. Máme své zaměstnance přímo na vysoké peci. Je nutno říct, že před pár lety by nikdo nevěřil, že je možné takovým způsobem provozovat vysoké pece, ale situace v Evropě naučila tyto odborníky s tím pracovat. A myslím si, že my máme dobré odborníky na to, aby pec udrželi v kondici, aby ji neohrozili,“ řekl předseda základní organizace OS Kovo Liberty ČR Petr Slanina.

Na vážnou situaci v podniku odboráři v půlce října upozornili prohlášením, v němž napsali, že se firma podle jejich názoru nachází před bankrotem a není jisté, jak dlouho bude schopna vzhledem ke složité finanční situaci fungovat.

„Je pro nás důležité, že se ctí celá kolektivní smlouva, to znamená, že zaměstnanci přímo teď nejsou tím nějak dotčeni. Dostávají výplaty v pravidelném termínu a nechystá se žádné propouštěn,“ řekl Slanina. Nejistota pro zaměstnance je ale podle něj hrozná. Odbory očekávají, že se v co nejbližším termínu dozví strategii firmy.

„Víme, že Liberty pracuje na svém strategickém plánu, že nebude v tuto chvíli propouštět a komunikuje se zaměstnanci, komunikuje s odbory, komunikuje s majiteli. Věřím tomu, jsem přesvědčená o tom, že lokální management dělá, co může, a snaží se v rámci své činnosti firmu opravdu posunout a v podstatě zachránit,“ řekla viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Kateřina Kupková.

Skupina Liberty Steel uvádí, že chce ostravský podnik přeměnit v uhlíkově neutrálního výrobce. Má v plánu do toho investovat 8,6 miliardy korun. Klíčovým prvkem transformace má být výměna čtyř tandemových pecí ocelárny ze 70. let minulého století za dvě hybridní elektrické pece. Huť ale čelí poklesu poptávky a v médiích se objevují zprávy o tom, že má problémy platit své závazky.