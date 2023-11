Generální ředitel největší světové kryptoměnové burzy Binance Changpeng Zhao, v branži označovaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ, plánuje odstoupit z funkce a přiznat vinu za porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz. Firma, kterou zakládal, také souhlasí, že zaplatí Spojeným státům pokutu 4,3 miliardy dolarů (asi 96,5 miliardy korun). S odkazem na zdroje obeznámené se situací o tom na svém webu píše deník The Wall Street Journal (WSJ). Podle jeho zdrojů takový krok může zachovat schopnost společnosti pokračovat v další činnosti.

Podle zdrojů agentury Reuters by americké úřady měly v úterý představit dohodu s Binance. Ta by vyřešila několik let trvající vyšetřování této kryptoměnové burzy. Vyšetřování se týká údajného praní špinavých peněz, bankovního podvodu a porušování sankcí. Podle WSJ se Changpeng Zhao v úterý odpoledne amerického času dostaví k federálnímu soudu v Seattlu, aby se přiznal.

Changpeng Zhao firmu založil v roce 2017 a vytvořil z ní nejdůležitější centrum globálního trhu s kryptoměnami. Trestní vyšetřování ale na společnost vrhalo stín, a to přesto, že její tržní podíl zpočátku rostl po loňském krachu jednoho z jejích hlavních konkurentů, burzy FTX.