Je to vlastně neuvěřitelné. Celá republika je oblepená volebními plakáty, kampaň je v plném proudu. A největší favorité, hnutí ANO a koalice Spolu, nemají program. Je to podobné, jako by probíhala mohutná reklamní kampaň, ale nebylo by jasné na co....

Komentář Petra Honzejka