Když Jiří Jemelka, zakladatel společnosti JPF Czech, hodnotí kondici českého byznysu, nezní jako člověk, který by hledal chyby mimo něj. Právě naopak. V naprosté většině případů jsou to podle jeho slov samotní majitelé firem, kdo brání růstu. Ne kvůli zlým úmyslům, ale z neochoty opustit staré vzorce, z obavy pustit otěže a často i ze spokojenosti se stavem, který jim stačí.

„Když se podíváte na malé a střední firmy, tak 90 až 95 procent z nich je řízeno majitelem. Právě v tom spatřujeme základní kámen úrazu,“ říká Jemelka, jehož společnost se specializuje na interim management, restrukturalizaci firem a jejich strategický rozvoj. Podnikatel by podle něj měl mít volné ruce, měl by se dívat na firmu s nadhledem. A ne v jednu chvíli běhat po výrobě, o pár minut později zamířit do zasedačky za VIP zákazníkem a za hodinu být v bance kvůli refinancování úvěru.

Co se dočtete dál Proč (ne)ochota delegovat zodpovědnost ovlivňuje podnikatelský úspěch.

Jak ovlivňují nezměněné vzorce řízení růst českých firem a proč jsou podnikatelé ukotvení v minulosti.

V čem české malé a střední firmy selhávají.

Jak může interim management přispět k transformaci firem.