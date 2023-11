Představenstvo společnosti OpenAI začalo vyjednávat se Samem Altmanem o jeho návratu do firmy. S odkazem na své zdroje o tom píše agentura Bloomberg. Správní rada Altmana z čela společnosti, která na trh uvedla populární nástroj ChatGPT, překvapivě odvolala v pátek a ještě před koncem víkendu ho spolu s dalším spoluzakladatelem tohoto startupu Gregem Brockmanem najal investor do OpenAI, společnost Microsoft.

Bloomberg uvádí, že probíhají jednání mezi Altmanem a nejméně jedním členem představenstva, Adamem D‘Angelem. Zpráva dodává, že bývalý generální ředitel by se mohl vrátit jako ředitel do přechodné správní rady. Jednání se účastní také někteří investoři do společnosti OpenAI, kteří podle jednoho z nich také usilují o Altmanův návrat.

Generální ředitel Microsoftu Satya Nadella v pondělním rozhovoru s televizí CNBC uvedl, že je otevřený tomu, aby dosavadní zaměstnanci buď zůstali v OpenAI, nebo přešli do Microsoftu. Microsoft firmu OpenAI podporuje a má v ní i podíl. Prozatímní generální ředitel OpenAI Emmett Shear řekl lidem blízkým společnosti, že neplánuje zůstat, pokud představenstvo nedokáže jasně sdělit důvod Altmanova odvolání, uvedl Bloomberg.