Hodnota lahví se vzácnou whisky prodaných v aukci zaznamenala nejprudší pokles za posledních deset let, s výjimkou období pandemie. To naznačuje, že klesající poptávka po luxusním zboží se rozšiřuje i na třídu aktiv, která byla dříve považována za útočiště před nestabilními trhy. Hodnota „jemných a vzácných“ jednosladových whisky prodaných v aukci se za poslední rok snížila o sedm procent. Uvedl to server listu Financial Times s odvoláním na analýzu investiční banky Noble & Co.

Analýza vychází z přibližně 8500 transakcí s whisky, které se prodávají za více než 1000 liber (přes 28 000 korun) za lahev o objemu 700 ml nebo 750 ml v období za 12 měsíců do září. Pokles přišel po růstu o 19 procent v předchozím roce. To naznačuje, že status prémiové whisky jako jedné z nejlepších alternativních investic se snižuje.

Celková hodnota transakcí se snížila na 27 milionů liber, přestože počet prodaných lahví se za prvních deset měsíců letošního roku zvýšil o více než desetinu. Pokles hodnoty transakcí je prvním velkým poklesem od roku 2012, vyjma propadu o 51 procent v roce 2020, v době uzávěr souvisejících s pandemií nemoci covid-19, uvedla Noble & Co.

Pokles prodeje je dalším důkazem toho, že prodej whisky není imunní vůči poklesu poptávky po luxusním zboží. Firma Diageo, majitel značky Johnnie Walker, tento měsíc varovala před slabším ziskem za šest měsíců do konce prosince kvůli nižšímu prodeji v Latinské Americe a Karibiku. Svaz skotské whisky uvedl, že hodnota vývozu se za první polovinu letošního roku snížila o 3,6 procenta.

V různých segmentech trhu se ale objevují rozdíly. Ceny v horní části trhu podpořila skutečnost, že majitelé si raději nechávají své lahve, než aby je prodali za nižší ceny. I když i zde se objevily „výjimečné momenty“, jako například prodej lahve Macallan 1926 tento měsíc za 2,1 milionu liber. Celkově ale trh zeslábl, uvedl šéf oddělení pro potraviny a nápoje v Noble & Co Duncan McFadzean.

Dalším důkazem citlivosti kupujících na cenu je cena lahví s prémiovou whisky na širším trhu, která zůstala na stejné úrovni, navzdory růstu objemu prodeje o 17 procent. Tento širší trh je definován jako trh s lahvemi prodávanými na sekundárním trhu za více než 100 liber.

Trh s lahvemi v ceně 10 tisíc liber byl spíše o důvěře než o dosažitelnosti. „Možná to není ani tak o tom, že si to (investoři) nemohli dovolit, (ale) prostě mají pocit, že teď možná není vhodná doba na nákup,“ uvedl McFadzean.

Výkonný ředitel Holyrood Distillery, edinburské palírny whisky otevřené v roce 2019, Huw Wright se domnívá, že whisky s dobrou chutí a poutavým příběhem vydrží i hospodářský pokles. „I když v Evropě hodně slyšíme o zpomalení ekonomiky, stále vidíme dobrý růst prémiových lihovin,“ řekl.