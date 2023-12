Přinášíme výběr pěti nejpopulárnějších ekonomických zpráv uplynulého týdne podle hlasování uživatelů na americké sociální Reddit. Uživatelé diskutovali o tom, jak nové naleziště s možnými 40 miliony metrických tun lithia může změnit geopolitiku nebo o rekordních nákupech během Black Friday a Cyber Monday.

Manažeři nevědí, co dělat s kancelářemi

Kalifornské firmy nutí pracovníky chodit do kanceláří, protože prý manažeři cítí tlak na zdůvodnění vysokých výdajů na nemovitosti (jak známo, ze San Francisca se stalo město duchů). Alespoň to podle webu SFgate.com tvrdí Annie Dean z firmy Atlassian VP (která ale vydělává na softwaru umožňujícím práci na dálku).

Ceny výrobků a služeb v USA od roku 2020 stouply o více než 19 procent

Podle Bloombergu:

Potraviny od ledna 2020 zdražily o 25 procent

Elektřina od ledna 2020 zdražila o 25 procent

Ceny použitých aut stouply o 35 procent

Nájmy stouply přibližně o 20 procent

Ceny nemovitostí od roku 2020 vzrostly o 42 procent

Proč Amerika opustila největší ekonomiku v historii

Tak zní název článku v The Atlantic, který tvrdí, že v roce 1940 vydělávalo víc než jejich rodiče 92 procent Američanů. Mezi těmi narozenými v roce 1980 to bylo už jen 50 procent. Po New Dealu se Amerika obrátila k volnému trhu s politikou snižování daní a odstraňování regulací. Existují tři hlavní teorie, které se snaží vysvětlit, proč Amerika opustila New Deal: reakce bílých Američanů na občanská práva, kulturní elitismus Demokratické strany a globální krize. Tyto teorie jsou vzájemně se doplňující a pomáhají vysvětlit politickou a ekonomickou nejistotu v USA.

40 milionů tun Lithia

Nová studie odhaduje, že kráter McDermitt Caldera na nevadsko-oregonské hranici by mohl obsahovat 20 až 40 milionů metrických tun lithia. To je významně více, než v dosud největším známém ložisku v bolivijských solných pánvích, kde leží 23 milionů tun. McDermitt Calder by tak mohl ovlivnit cenu, bezpečnost dodávek a geopolitiku. Toto ložisko díky specifickým půdním faktorům může také usnadnit těžbu a snížit negativní environmentální vlivy spojené s těžbou.

Američané rekordně utráceli navzdory strachu

Američtí obchodníci podle CNBC letos zaznamenali rekordní Black Friday. Mezi Black Friday a na něj navazujícím Cyber Monday vyrazilo podle National Retail Federation na nákupy 200 milionů lidí. A to přesto, že 96 procent Američanů je znepokojeno současným stavem ekonomiky. Více než čtvrtina lidí ale navzdory ekonomickým a geopolitickým obavám stále utrácí peníze. I přes růst inflace a vysoké úrokové sazby se navíc očekává rekordní vánoční sezóna, která by podle predikce NRF mohla dosáhnout až 966,6 miliard dolarů.