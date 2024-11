Firmy i rodiny šetří kvůli inflaci, o to důležitější letos budou čtyři dny od černého pátku 29. listopadu do kybernetického pondělí 2. prosince. Jen v USA má obrat maloobchodu překročit hranici 75 miliard dolarů. To představuje o pět procent více...

29. 11. 2024 ▪ 4 min. čtení