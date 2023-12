Do čela Evropské kosmické agentury (ESA) nastoupil Josef Aschbacher před dvěma lety a hned musel řešit několik krizí – přerušení spolupráce s Ruskem kvůli válce na Ukrajině i průtahy se startem nosné rakety Ariane 6. Urychleně proto vyjednal spolupráci s Američany a osobně se zapojil do změn v projektu dosud největší evropské rakety. Teď s viditelným nadšením říká, že Ariane 6 odstartuje v létě příštího roku. A těšit by se prý mohli i Češi. Díky rozsáhlému zapojení tuzemského průmyslu do výroby bude na raketě namalovaná i česká vlajka.

Aschbacher, který v ESA působí přes 30 let a donedávna byl ředitelem programů pro pozorování Země, rád mluví právě o tomto zaměření agentury. Říká, že v pozorování je ESA dokonce lepší než NASA. Vyzdvihuje také, že každé členské zemi prospěje, když bude mít „své lidi“ v řadách zaměstnanců agentury, čímž chce oslovit i Čechy. Do Prahy generální ředitel agentury přijel na oslavy patnáctiletého výročí Česka v ESA na konci listopadu.

