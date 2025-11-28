Na realitním trhu doběhl do cíle druhý největší obchod letošního roku. Svou hodnotou je nad ním jen prodej obchodního centra Palladium, který před pár dny uzavřel za zhruba 695 milionů eur (16,8 miliardy korun) český realitní fond Reico.
Tento týden se pak uskutečnila další výrazná transakce: rakouská realitní společnost CA Immo se rozhodla nabídnout soubor pěti kancelářských budov s názvem Riverside Karlín. Jde o prémiové kancelářské budovy nedaleko Vltavy, postavené v rozmezí let 2003 až 2021. Nejstarší z nich byla Danube House s typickým úzkým nárožím, která momentálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Po ní následovaly mladší kancelářské budovy pojmenované rovněž po řekách, Nile House, Amazon Court, Mississippi House a Missouri Park.
Co se dočtete dál
- Kdo koupil karlínské kanceláře Riverside.
- Jaká byla vítězná cena.
- Kdo a kolik nabídl, ale neuspěl.
- Co dalšího chce v Praze rakouská společnost CA Immo prodat.
