Postavou menší muž v modré košili a ve výrazných černých brýlích si z terasy nejvyššího patra kancelářské budovy se zaujetím prohlíží rozsáhlé území na břehu Vltavy, které už z velké části okupují bagry a jeřáby. Právě zde pražský developer Luděk Sekyra chystá jeden ze svých životních projektů. Novou čtvrť Rohan City mezi Karlínem a Palmovkou má zdobit i moderní centrum věnované filozofům. Právě na tvorbu této části si Sekyra najal dost možná největší světovou hvězdu současné architektury, amerického architekta polského původu Daniela Libeskinda.
Co se dočtete dál
- Co ho na projektu Rohan City zaujalo.
- Jak se mu pracuje s Luďkem Sekyrou.
- Jaký vztah má k Česku a české architektuře.
