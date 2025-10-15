Developer Sekyra Group ve středu představil podobu další části zástavby Rohanského ostrova v širším centru Prahy. Součástí třetí etapy projektu Rohan City budou bytové domy navržené Studiem Libeskind z New Yorku. Tento ateliér vede světoznámý architekt Daniel Libeskind.
Čtveřice domů s názvem Sekyra Flowers obklopí nové náměstí budoucí čtvrti Rohan City. „Sekyra Flowers budou architektonickým příspěvkem k současnému rozkvětu Prahy a mou poctou tomuto kouzelnému městu,“ prohlásil Daniel Libeskind. „Vyrostou v srdci nové čtvrti Rohan City a patří k nejzajímavějším a nejambicióznějším dílům, která jsem navrhl.“
