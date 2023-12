Pokud Česká národní banka sníží do konce roku úrokové sazby, učiní tak pomalu a rozvážně a bude dál chránit ekonomiku před inflací. Poslancům z rozpočtového výboru to dnes řekl guvernér ČNB Aleš Michl. Nejbližší měnové zasedání Bankovní rady ČNB, kde se bude jednat o sazbách, se očekává 21. prosince.

„Ať už do konce roku snížíme sazby, nebo ne, tak to bude, pokud je snížíme, tak rozvážně, pomalu. Ať už to uděláme, nebo ne, tak stejně zůstaneme jestřáby, kteří udělají vše pro to, aby ochránili naši republiku před velkou inflací," řekl Michl.

Bankovní rada naposledy 2. listopadu ponechala sazby beze změny. Základní úroková sazba zůstala na sedmi procentech. Část analytiků očekávala, že centrální banka zahájí snižování sazeb již tehdy. Michl tehdy řekl, že makroekonomická prognóza ČNB doporučovala, aby centrální banka zahájila snižování úrokových sazeb v posledním letošním čtvrtletí Pro pokles základní sazby o čtvrt procentního bodu však na začátku listopadu hlasovali dva ze sedmi členů bankovní rady, ostatní byli pro stabilitu.