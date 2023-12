Nedávno zveřejněné statistiky Googlu ukázaly letošní trendy ve vyhledávání na internetu. Čechy podle nich nejvíce zajímaly dotazy typu Proč nespat na levém boku nebo Jak zrušit datovou schránku. V konkrétních pojmech letos bodoval například svrab, řecký ostrov Rhodos či fastfoodový řetězec Popeyes. Mezi osobnostmi nejvíce lidi zajímal prezident Petr Pavel, expremiér Andrej Babiš a bavič Kazma.

Jenže to není kompletní obrázek o dění na tuzemském internetu. Google totiž opravdu do své statistiky v různých kategoriích vybírá jen „skokany roku“, kteří vyčnívají nad tím, co Čechy stabilně zajímá nejvíce. Proto HN požádaly společnost Seznam.cz, jestli by nasdílela přehled opravdu nejčastěji zadávaných dotazů ze svého vyhledávače. Ten je po Googlu v Česku druhý nejpoužívanější a jelikož služby Seznamu používá drtivá část domácí populace, lze si z nich poměrně spolehlivě utvořit komplexní obrázek o tom, jací Češi v online prostředí jsou.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jak vypadá elitní desítka českých dotazů ve vyhledávání.

Co je záhadného na slovech „seznam“ a „najdu“.

Jak se do vyhledávání promítly zvýšené ceny energií a inflace.