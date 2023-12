Společnost Tameh Czech řízeně ukončí provoz do středy. Do té doby využije uhlí, které jí dodá OKD. Na dotaz ČTK to v pondělí řekl mluvčí Tamehu Patrik Schober. Znamená to, že Tameh přestane dodávat energie hutní společnosti Liberty Ostrava. Liberty zatím na zaslané dotazy nereagovala. Se zástupci firmy se ve středu setká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina řekl, že koksovna huti půjde do teplého útlumu.

Tameh na sebe minulý týden podal insolvenční návrh, protože mu Liberty, jeho jediný zákazník, za služby neplatí. Hrozilo tak, že energie přestane dodávat už v pondělí.

„OKD dnes obdrží platbu za uhlí, které bude dodáno do Tamehu. Jak bylo dohodnuto na schůzce v pátek, společnost Tameh tím pádem bude schopna řízeně ukončit provoz do této středy,“ uvedl Schober.

Slanina řekl, že se na pondělní schůzce se zástupci vedení firmy dozvěděli, že se technicky všechno připravuje na odpojení Tamehu od Liberty. „To znamená, že koksovna půjde do teplého útlumu a bude problém s vytápěním budov v huti a s ohřevem vody pro zaměstnance,“ řekl Slanina.

V tzv. teplém útlumu, kdy se udržuje teplo podstatně nižší než při běžném provozu, je už od října i jediná vysoká pec, kterou měla huť v provozu. Tehdy firma sdělila, že jde o dočasné odstavení na dva týdny.

Liberty Ostrava čelí poklesu poptávky a má problémy platit své závazky. Soud 29. listopadu vyhlásil individuální moratorium, které huti zajišťuje ochranu před Tamehem. Situace se vyhrotila ve čtvrtek, když společnost Tameh Czech oznámila, že jí dochází uhlí, a tak zřejmě brzy přestane huti energie dodávat. Huť Tamehu dluží dvě miliardy korun.

Vláda chtěla po Liberty, aby začátkem tohoto týdne předložila ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) věrohodný plán restrukturalizace Liberty Ostrava. Mluvčí MPO Vojtěch Srnka v pondělí ve vyjádření pro ČTK uvedl, že ministerstvo už od vedení Liberty Steel obdrželo odpověď a že se zástupci firmy se ministr Síkela setká ve středu v Praze.

Stát je věřitelem firmy. Liberty Ostrava má i s dceřinými společnostmi 6000 zaměstnanců, v Tamehu pracuje přes 300 lidí. Podle ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečky (KDU-ČSL) firmy zatím nechtějí propouštět.

Kotle Tamehu jsou jediným zdrojem tepla i pro několik tisíc obyvatel města Vratimova, jež s hutí sousedí. Náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka (ODS) už minulý týden uvedl, že jednání mezi Vratimovem, Liberty, Tamehem a společností Veolia Energie vyústila v dohodu, která zajistí vytápění Vratimova bez jakéhokoliv výpadku.

„Přípravné práce běží podle plánu. Propojovací potrubí (35 metrů) je dokončené a společnost Veolia Energie je připravena dodávat teplo a teplou vodu do Vratimova prakticky hned, obyvatelé Vratimova se nemusejí obávat. Zatím nevíme, kdy nastane potřeba, aby Veolia zastoupila stávajícího dodavatele a spustila dodávky do Vratimova,“ řekla za Veolii Jana Dronská.

Obě společnosti jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh Czech je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh ale zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron.

Guptův rodinný konglomerát od loňského roku pracuje na refinancování svých aktivit v ocelářském, hliníkářském a energetickém průmyslu, protože jeho hlavní věřitel Greensill v březnu 2021 vyhlásil insolvenci. O Guptovu skupinu se od roku 2021 zajímá britský Úřad pro vyšetřování závažných podvodů, jeho podnikání prošetřují rovněž úřady ve Francii.