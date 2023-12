Vážení čtenáři, rok 2023 je pryč a na mě vyšlo, abych napsal jeho poslední byznysový newsletter.



Chvíli jsem si lámal hlavu, co by vás mohlo zajímat nejvíce. Zda projít největší letošní akvizice, nové partnery v zámožných finančních skupinách nebo třeba faily veliké jako mamut. Nakonec jsem se rozhodl, že vám raději napíšu něco o byznysu Hospodářských novin. Věřím, že vás naše podnikání také zajímá, a správně tušíte, že se budu trochu chlubit. Snad mi to jednou za rok odpustíte.

