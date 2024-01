Česká pobočka doručovací firmy Wolt má nového šéfa. Je jím Tomáš Beniak, který doposud vede i slovenský Wolt. Nyní povede obě pobočky. Na českém trhu ho nečeká nic jednoduchého, na trhu s doručováním jídla je silná konkurence v podobě firem Foodora a Bolt Food. Trh také výrazně ovlivňuje slevová válka mezi trojicí nejsilnějších doručovatelů jídla.

V současnosti působí Wolt ve 36 českých městech. Na letošní rok má ale v plánu rozsáhlou expanzi do dalších desítek větších i menších měst.

„Expanze do dalších regionů je samozřejmě logickým krokem k tomu, jak se dostat k co nejvíce zákazníkům. Ve Woltu to ale vždy děláme také s úmyslem podpory regionální ekonomiky a menších místních obchodů a restaurací. Celkem 86 procent všech partnerů Woltu jsou menší firmy,“ uvedl nový CEO českého Woltu Tomáš Beniak, jehož firma má velmi silnou pozici v Brně a Praze, v jiných krajských městech a regionech je to ale slabší.

Že konkurenční boj na trhu stále nabírá na intenzitě, si všímá i šéf české Foodory, původně Dámejídlo, Adam Kolesa. „Na jedné straně máme Bolt, který se profiluje jako levná značka se spoustou slev. Na druhé straně je Wolt, který začal jako prémiový a nyní jdou do mass marketu a také začali více nabízet slevy,“ řekl v podzimním rozhovoru pro HN Kolesa s tím, že do marketingu musí dávat stamiliony ročně. Právě Foodora je hlavním konkurentem Woltu v regionech, s Bolt Foodem pak soupeří spíše ve větších městech.

Podobně jako Foodora se i Wolt čím dál více přesouvá na pole retailu. Nebude tak chtít spoléhat jen na doručování hotových jídel z restaurací, ale i na rozvážku potravin. Rozvíjet chce vlastní online obchod Wolt Market i portfolio dostupných supermarketů. Už dnes spolupracuje Wolt s obchody jako Albert, Tesco, Penny a Delmart.

Spolu s tím chce nový šéf českého Woltu sázet i na budování předplatitelské báze aplikace ve Wolt+ nebo na rozšíření platformy Wolt Drive, kde jiné e-shopy mohou využít volných kurýrů Woltu pro doručení vlastního zboží.

„Pro dosažení lepší pozice na trhu je naprosto klíčové, abychom posílili nabídku, kterou najde náš zákazník v aplikaci. A nejde jen o skvělý výběr jídel, ale taky o další produkty. Snažíme se ve Woltu vytvořit největší obchodní dům v kapse, součástí kterého musí být tento rok skvělá nabídka potravin, a to ve všech velkých městech,“ popisuje Beniak.

Před nástupem do Woltu se Beniak věnoval neziskovým projektům, které vedl například v organizaci LEAF. Do byznysového světa se později dostal přes evropského poskytovatele coworkingových prostor HubHub, která je součástí developerské společnosti HB Reavis. V ní zastával pozici country managera.

Beniak nastoupil do Woltu v roce 2021, kdy se stal šéfem slovenské pobočky. V době nástupu byl Wolt na Slovensku ve čtyřech městech, nyní už je téměř v sedmdesáti a spolupracuje se zhruba třemi tisíci partnery. Na Slovensku se stal lídrem trhu, podobné cíle má i na tom českém. Do Česka přišel původně finský Wolt v roce 2018, čtyři roky po založení.