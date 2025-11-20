Obchodní řetězec Billa ukončí v Česku k 31. lednu příštího roku provoz svého e-shopu, který rozváží potraviny a další zboží lidem v Praze, Brně a okolí. Firma se chce nyní soustředit na prodej a rozvoz prostřednictvím partnerských kurýrních služeb, díky kterým dokáže obsloužit více zákazníků, řekla ČTK mluvčí Billy Dana Bratánková. E-shop bude podle ní do doby, než skončí, fungovat bez omezení.
Investice do technologií a rozšiřování počtu závozních míst jsou podle Bratánkové natolik vysoké, že efektivnější je zboží rozvážet přes kurýrní služby. Nyní Billa spolupracuje se službami Wolt a Foodora. Zatímco přes e-shop dokázala Billa oslovit 1,5 milionu domácností, v případě kurýrních služeb je to 2,5 milionu, uvedla Bratánková.
Podle poslední výroční zprávy ve Sbírce listin se obchodní řetězec Billa dostal předloni do ztráty, která činila téměř 63 milionů korun. Rok předtím vykázal čistý zisk ve výši zhruba 459 milionů korun. Ztrátu v roce 2023 způsobil do značné míry právě e-shop, řekla Bratánková. Za loňský rok se ztráta kvůli e-shopu podle ní ještě prohloubí.
Vedle spolupráce s kurýrními službami se chce Billa zaměřit také na rozvoj kamenných poboček. V příštím roce do nich investuje téměř 2,8 miliardy korun, letos je to zhruba 2,5 miliardy korun. V následujícím roce Billa otevře stejně jako letos 15 nových poboček, dalších 40 plánuje zrekonstruovat. Za letošní rok Billa zmodernizuje 43 obchodů.
Pilotní verzi svého e-shopu spustil řetězec na jaře roku 2023. Rozvoz potravin nabízejí v Česku také řetězce Tesco, Albert či Coop. Řetězec Globus umožňuje vyzvednutí nákupu objednaného online na pobočkách v Praze na Zličíně a Čakovicích a také v Ostravě. Řetězec Penny na prodeji a rozvozu spolupracuje s kurýrními službami. Největšími online prodejci potravin jsou v Česku supermarkety Rohlík.cz a Košík.cz.
