Rakouské ministerstvo sociálních věcí podalo žalobu na obchodní řetězce Spar, Billa, Hofer a Lidl, které ovládají tamní trh. Stěžuje si na reklamu na slevy, která je podle něj klamavá. Informuje o tom agentura APA. Opatření na zvýšení cenové transparentnosti by podle šéfky Spolkového úřadu pro hospodářskou soutěž Natalie Harsdorfové mohla vést ke snížení cen až o čtyři procenta.
V Rakousku v posledních měsících vyvolal bouřlivé reakce silný nárůst cen potravin. Četné slevové akce jsou podle Vídně často nadhodnocené a porušují takzvaný zákon o označování cen.
Úřady také kritizují takzvané územní omezení dodávek v EU. „Opravdu vidím rozdíl v tom, zda žiji v malém, nebo větším členském státě – a tak to nesmí být,“ uvedla Harsdorfová. Problém by se podle ní měl řešit na úrovni EU.
Podle Harsdorfové by bez tohoto omezení bylo zboží v Rakousku v průměru o osm procent levnější. Rakouský nebo český obchodník nemůže v takovém případě nakupovat zboží od daného koncernu levněji například v Německu, ale musí ho kupovat dražší v Rakousku nebo Česku.
Zlevněné, ale přesto dražší. Za klamavé akční ceny v supermarketech už padly pokuty za desítky milionů
Podle shrnutí Evropského parlamentu mohou být taková omezení přímá nebo nepřímá. Přímá omezení mohou mít podobu odmítnutí objednávky, množstevního nebo geografického omezení. Nepřímá omezení mohou mít například podobu rozdílného balení nebo obsahu zboží v různých regionech.
Podle studie Evropské komise z roku 2020 se většina oslovených hráčů v Česku setkala s nějakým typem územního omezení. V celé EU se pak s takovým omezením setkalo 49 procent nakupujících firem, 31 procent nikoliv a zbylých dvacet procent nedokázalo odpovědět. Rozdíly v obalech a označování hlásilo třicet procent respondentů, rozdílný obsah balení 27 procent.
