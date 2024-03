Končí poslední vlakové elektrické jednotky, které ještě pamatují socialistické Československo. České dráhy ještě několik kusů řady 460 stále nasazují na střední Moravě, teď to ale plánují razantně utnout. A to i díky dodávkám nových vozidel od Škody Transportation, které v posledních týdnech nabraly obrátky.

Lidé jim nejčastěji říkají jednoduše „panťáky“, na Moravě a později i mezi železničními fandy se ale uchytila i přezdívka „tornádo“ – zřejmě kvůli charakteristickému hluku od ventilátorů, který jejich hnací vozy vydávají před rozjezdem. Ten byl desítky let neodmyslitelnou kulisou průmyslových aglomerací. Teď už ale zbyl jen poslední ostrůvek: z Přerova do Olomouce a do Vsetína.

