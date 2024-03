Zdroje jsou a budou. Zájemci o vlastní domácí či firemní fotovoltaické elektrárny mohou být klidní, dotace na ně hned tak neskončí. Česko si výstavbu solárních elektráren oblíbilo, hlavně těch domácích. Právě na ně půjde i největší díl z desítek miliard korun, které si Česko v EU vyjednalo z Modernizačního fondu. Na fotovoltaiky z něj získá 32 miliard korun. Z toho 20 miliard je vyčleněno na rodinné a bytové domy, které dotace čerpají z oblíbeného programu Nová zelená úsporám. Stačí to na přibližně 125 tisíc nových solárních elektráren na střechách rodinných domů. Firmám půjde 12 miliard korun.

Aktuálně je v programu od poloviny února připraveno 10 miliard korun. „To je částka, která by nám mohla vydržet do konce roku,“ odhaduje pro HN Jakub Hrbek, ředitel sekce energetiky Státního fondu životního prostředí. Až se tahle částka vyčerpá, přijdou na řadu další připravené miliardy, které si teď Česko vyjednalo. „A ani po nich program neskončí. Chceme, aby fungoval dlouhodobě, minimálně do roku 2030,“ ujišťuje Hrbek.

