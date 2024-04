Mint rezidenční fond byl loni nejvýkonnějším realitním fondem pro širokou veřejnost. A za poslední tři roky investorům, kterých je dnes přes pět tisíc, v průměru vydělal 9,05 procenta ročně. Fond založila česká společnost Mint Investments, jež spravuje realitní portfolio v hodnotě jedné miliardy eur.

Skupina Mint vznikla před 20 lety a dlouho se zaměřovala na investice a správu komerčních nemovitostí. Na nájemní bydlení vsadila společnost teprve nedávno s ambiciózním cílem získat do 10 let 10 tisíc nájemních bytů. „Hodnota Mint rezidenčního fondu je dnes kolem 1,6 miliardy korun a my ji chceme do roku zdvojnásobit,“ říká Sebastien Dejanovski, jeden z pěti partnerů Mint Investments.

