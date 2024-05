Odboráři předčasně opustili pondělní zasedání tripartity. Zdůvodnili to vyjádřeními premiéra Petra Fialy (ODS) na adresu odborů poté, co předáci požadovali omluvu za výroky výkonného člena ODS a exministra životního prostředí Pavla Drobila, že odbory nejsou partner, ale nepřítel. ČTK to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Podle premiéra zástupci odborů svým odchodem ukázali, jak si představují sociální dialog. Místopředseda vlády a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) novinářům po tripartitě řekl, že považuje odchod odborářů z jednání za dětinský a nepochopitelný. Odboráři opustili jednání tripartity dřív několikrát, například v letech 2011 a 2012.

Podle premiéra zástupci odborů svým odchodem před koncem jednání ukázali, jak si představují sociální dialog. „Odbory neustále útočí na vládu, místo jednání svolávají protivládní demonstrace, na což samozřejmě mají plné právo, ale nečekal bych, že se urazí, když někdo popíše věci tak, jak jsou. Odešli ve chvíli, kdy jsem jim odcitoval jejich vlastní výroky,“ sdělil ČTK premiér.

Podle Jurečky zástupci odborářů z jednání odešli poté, co premiér uvedl, že nerozumí některým jejich výrokům, například výzvě předsedy svazu Kovo (OS KOVO) Romana Ďurča k tomu, aby lidé evropské volby využili k vyjádření protestu vůči vládní koalici a volili sociální demokracii nebo ANO. „Na základě této debaty pro mě z nepochopitelných důvodů se delegace zástupců odborů zvedla a z jednání tripartity odešla, zůstal tam pouze předseda Josef Středula. Já považuji tento odchod za dětinský,“ řekl Jurečka. Pro takový postup podle něj nebyl důvod. „Je to ukázka jejich schopnosti diplomacie, jejich schopnosti vyjednávat,“ uvedl Jurečka na adresu odborářů.

Za nepochopitelnou označil reakci odborářů také další účastník jednání, ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Věří, že se zástupce zaměstnanců k jednacímu stolu podaří vrátit, řekl. Odchod odborářů z tripartity zarazil i zástupce zaměstnavatelů. Šéf Svazu průmyslu a dopravy ČR Petr Rafaj uvedl, že sociální dialog pokládá za klíčový. Nerozumí proto tomu, proč se odboráři na závěr jednání, které se předtím odehrávalo v naprosto běžné pracovní atmosféře, zvedli a odešli.

Drobil na kongresu občanských demokratů v Ostravě mluvil o nefungujícím pracovním trhu a zákoníku práce, který označil za bolševický. Zmínil potřebu úprav s uvolněním výpovědí, prodloužením zkušebních lhůt či obnovením smluvní volnosti. Uvedl při tom, že odbory „nejsou partner, ale nepřítel, kterému velmi vyhovuje aktuální šílený stav, kdy pánem na pracovišti a ve firmě není ten, kdo zajišťuje a dává práci“.

Odboráři v minulosti odešli ze zasedání tripartity několikrát, stěžovali si třeba na to, že kabinet s nimi projednává věci, které už sám schválil. V dubnu 2011 opustili odboráři jednání tripartity o reformách, protože se s kabinetem nedohodli na změnách vládních reformních zákonů.

A v roce 2012 se jednání s vládou a zaměstnavateli odboráři neúčastnili půl roku. V březnu 2012 odbory opustily po dvou hodinách mimořádné zasedání tripartity, která jednala o vládních úsporných opatřeních. Odboroví předáci to tehdy zdůvodnili nepřipraveností kabinetu na jednání. Po půlroční odmlce se pak vrátili koncem září 2012, a to kvůli projednávání návrhu státního rozpočtu.

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů dnes společně jednali o situaci v zemědělství a nastavení duálního vzdělávání v Česku. Tripartita podle programu jednání také plánovala ustavit svůj tým pro životní prostředí.

ČMKOS je s 31 svazy a asi 270 000 členy největší odborová centrála v zemi.