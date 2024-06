Umělá inteligence (AI) je jako nový kolega – čím lépe se poznáte a naučíte se spolu komunikovat, tím efektivněji budete spolupracovat. Klíčem ke vzájemnému porozumění je přitom takzvané promptování, tedy umění klást otázky a zadávat pokyny. Prompt neboli pokyn může být jednoduchá otázka, detailní instrukce, nebo dokonce příběh. Čím lépe svůj prompt zformulujete, tím relevantnější a užitečnější odpověď od AI dostanete. Je to jako dát umělé inteligenci mapu, aby věděla, kam má jít a co má najít.

Jak při promptování postupovat?

1. Buďte konkrétní a přesní

AI není jasnovidec. Čím přesnější a konkrétnější bude váš dotaz, tím lepší odpověď dostanete. Místo vágního „Napiš něco o Praze“ zkuste „Napiš stručný odstavec o historii Pražského hradu, zaměřený na období gotiky“.

2. Dejte AI roli

AI je jako herec, který potřebuje vědět, jakou postavu má hrát. Můžete jí říct, aby se chovala jako učitel, historik, novinář nebo cokoliv jiného. Například: „Jsi zkušený průvodce Prahou. Doporuč mi tři zajímavá místa, která nejsou tak známá turistům.“

3. Upravte tón a styl

Chcete formální odpověď, nebo něco neformálního a vtipného? Dejte umělé inteligenci vědět, jaký styl preferujete. Můžete například zadat: „Jsi stand-up komik. Napiš vtipný monolog o rozdílech mezi Prahou a Brnem.“

4. Poskytněte kontext

Čím více informací AI dostane, tím lépe vám porozumí. Pokud je to relevantní, poskytněte kontext vašeho dotazu. Například: „Jsem student architektury a zajímám se o funkcionalismus. Můžeš mi doporučit nějaké významné funkcionalistické budovy v Praze a stručně popsat jejich historii?“

5. Experimentujte a zkoušejte

Každá umělá inteligence je jiná, takže to, co funguje u jedné, nemusí fungovat u druhé. Nebojte se experimentovat a zkoušet různé typy promptů, abyste zjistili, co funguje nejlépe.

6. Další tipy

Používejte jasný a srozumitelný jazyk.

Rozdělte složité úkoly na menší části.

Buďte trpěliví, někdy může trvat chvíli, než AI přijde s nejlepší možnou odpovědí.

Promptování je jako učení se novému jazyku. Čím více budete cvičit, tím lépe vám to půjde. A pamatujte, že AI je tu, aby vám pomohla.

Stále ale mějte na paměti, že umělá inteligence je pořád ve vývoji a může někdy generovat nepřesné nebo zavádějící informace. Je důležité si uvědomit, že ne vždy chápe nuance lidského jazyka a může „halucinovat“ – vytvářet informace, které nejsou založeny na faktech. Tedy poskytnuté odpovědi si raději vždy ověřte.