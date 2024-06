Zatímco posledních zhruba sto let jsme se starali o to, co z přírody zbylo, teď začneme velkou část krajiny přírodě vracet. Odborníci hovoří o přelomu, který je zakotven v Nařízení o obnově přírody, které členské země EU v pondělí definitivně schválily. Přísnější opatření jsou podle ochránců přírody potřeba, protože se ukázalo, že národní parky a další chráněná území k zachování funkční přírody nestačí.

Z krajiny mizí hmyz, problematický je zejména úbytek opylovačů, a ptáci. Společně s klimatickou krizí zažívá krajina krizi biodiverzity, tedy ztrácí svou rozmanitost. Do značné míry za to může intenzivní způsob zemědělského a lesnického hospodaření či nakládání s vodou v krajině. „Přijetí nařízení o obnově přírody považuji za naprosto nezbytný krok, který pomůže v boji proti úbytku biologické rozmanitosti a změně klimatu,“ konstatoval ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Na zásadní změny, které má nová evropská legislativa přinést, už se Česko připravuje. Podle dřívějších vyjádření odborníků nás čekají změny všude. Od národních parků až po hospodářské lesy a zemědělci obdělávaná pole. Příroda jako by přestala mít hranice. Do znění předpisu se sice zejména po tlaku zemědělců dostaly výjimky, řada zásadních opatření ale zůstala. Nařízení o obnově přírody (Nature Restoration Law) stanovuje cíl, aby Evropská unie do roku 2050 obnovila všechny své ekosystémy, které potřebují obnovu. A to dnes podle Evropské agentury pro životní prostředí potřebuje na 80 procent evropských stanovišť, tedy oblastí, které už mají nějakou úroveň ochrany. Do konce desetiletí se má napravit alespoň pětina z nich. S obnovou se pravděpodobně začne u oblastí zařazených do evropské soustavy chráněných území Natura 2000, které se překrývají i s územími národních parků, chráněných krajinných oblastí a dalších chráněných území. Mezi cíle pro rok 2030 patří například vysazení nejméně tří miliard stromů v EU a obnova 25 tisíc kilometrů toků jako volně tekoucích řek. S většinou konkrétních opatření ale teprve přijdou členské státy ve svých Národních plánech obnovy přírody.

Opatření prošlo jen těsně, proti byly podle diplomatických zdrojů ČTK Itálie, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Finsko a Švédsko. Česko, které na jednání v Lucemburku zastupuje ministr životního prostředí Petr Hladík, návrh podpořilo.

Ministerstvo životního prostředí už ustanovilo pět tematických expertních skupin. Jedna se zaměří na obnovu suchozemských, pobřežních a sladkovodních ekosystémů, další na sídelní ekosystémy, tedy například přírodu ve městech, další na obnovu přirozeného propojení řek a přírodních funkcí souvisejících se záplavami. Potom bude ještě skupina vyčleněná na obnovu populací opylovačů a zemědělských ekosystémů a další zaměřená na obnovu lesních ekosystémů.

Změny na řekách

Mnoho práce čeká podniky českých povodí. Ty už sice část toků revitalizují, tedy oživují a vrací přírodě, například když v minulosti zpevněná a srovnaná koryta potoků či říček opět nechají volně téct krajinou a meandrovat, ve svém úsilí ale budou muset přidat. „Oproti stávajícímu standardu revitalizací toků je Nařízení o obnově přírody mnohem ambicióznější,“ připustila už dříve Hana Bendová, mluvčí Povodí Labe. Nepůjde přitom jen o odstraňování překážek, jako jsou různé přehrady, hráze či jezy, které brání migraci ryb a dalších živočichů po i proti proudu toků, ale i o opatření v celém říčním pásu, tedy údolní nivě. „Určitě půjde o zásadní změnu pohledu na vodní toky v krajině a na území kolem toku jako celku,“ uvedla Bendová. Konkrétní dopady si ale zatím povodí netroufají hodnotit. I ona se do příprav národního plánu aktivně zapojí.

Do zmíněného cíle 25 tisíc kilometrů volně tekoucích vodních toků je možné započítat i jejich úseky, které byly zpřírodněné už po roce 2020, kdy byla zveřejněna Strategie EU pro biodiverzitu. Paradoxní ale je, že mezi zpřírodněné toky nelze počítat ty úseky, kde se například dělaly rybí přechody či jiná opatření zajišťující průchodnost toku. „Pro účely nařízení lze započítat pouze kompletní odstranění překážky. Odstraňovat se ale budou primárně zastaralé a nepotřebné překážky, které nejsou nezbytné pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, vnitrozemskou plavbu, zásobování vodou či ochranu před povodněmi,“ upozornil dříve Bílý. A takových překážek je podle něj v Česku minimum: „Naprostá většina z nich je využívaná i nadále k účelům, pro které byly zřízeny.“

„Vzhledem k charakteru naší krajiny a využívání vody se tyto zásahy budou týkat především potoků a menších řek,“ sdělil Hugo Roldán, mluvčí Povodí Vltavy. Pro Česko je předběžně odhadováno, že by se úpravy měly týkat přibližně 250 až 400 kilometrů řek a potoků.

Podle ministerstva zemědělství je nutné tyto změny dělat v rámci udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti evropského modelu zemědělství vůči zbytku světa.

Cílem legislativy není vytvářet nová chráněná území, i když i k tomu může dojít a bude to s tím souviset.

Odkud nařízení přišlo

Evropská komise nařízení navrhla v červnu roku 2022 na základě žádosti členských států EU včetně Česka. Není to tedy „výmysl z Bruselu“. Evropský parlament jej poprvé schválil už loni v červenci, tehdy jej ale přijal za cenu významného osekání návrhu, kdy z něj byla do velké míry vyňata zemědělská půda. To se ale nelíbilo členským státům, protože se návrh příliš vzdálil od jejich původní představy. Proto se zemědělství do návrhu opět dostalo a Evropský parlament jej letos v únoru schválil znovu. Prošel jen těsnou většinou. Odmítli ho hlavně evropští lidovci, podle nichž přinese neúměrnou zátěž pro zemědělce.

Do textu se během vyjednávání parlamentu s unijními zeměmi dostala řada výjimek či takzvaná nouzová brzda, která může zastavit platnost některých opatření. To zemědělce uklidnilo. A z nařízení rovněž vypadla zmínka o minimálně deseti procentech zemědělské půdy, na nichž se má obnova přírody odehrát. Oživovaní krajiny by se nicméně mělo stát smysluplnou součástí zemědělského hospodaření.

Země EU měly původně už v březnu jen potvrdit kompromisní znění předpisu, které bylo předjednané s Evropským parlamentem. Některé ze států ale tehdy svou podporu stáhly nebo se rozhodly zdržet se hlasování.

Práce belgického předsednictví

Belgickému předsednictví se nyní nakonec podařilo pro důležitý předpis najít dostatečnou podporu. Pro schválení nařízení byla potřeba kvalifikovaná většina, tedy nejméně 15 států z 27, které zároveň zastupují 65 procent populace EU. Pro hlasovalo 20 zemí, šest jich bylo proti, Belgie jako předsednická země se zdržela. Pokud jde o druhý potřebný údaj, pro byly země, v nichž dohromady žije 66,07 procenta unijní populace.

Nařízení bude nyní zveřejněno v úředním věstníku EU a vstoupí v platnost. Nabude rovněž ihned účinnosti ve všech členských státech. Do roku 2033 pak Evropská komise uplatňování nařízení přezkoumá, zejména pak jeho dopady na zemědělství, rybolov a lesnictví.