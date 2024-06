Chuck Norris dorazil na Intersolar a dokázal navštívit všechny stánky. Tak by mohl znít vtip o světovém veletrhu věnovaném fotovoltaice a všemu, co se týká obnovitelných zdrojů a nové energetiky. K vidění je tam toho totiž hodně. Víc, než lze během tří dnů na mnichovské akci projít. V celkem devatenácti halách tam letos bylo na 3048 vystavovatelů z 56 zemí. Z toho 974 z Číny a 930 domácích, tedy německých. Třetí místo se 116 vystavovateli překvapivě obsadilo Turecko. „Počet tureckých firem tu každý rok narůstá. Už se zaměřujeme i na vlastní výrobu fotovoltaických panelů,“ řekl HN Emle Özrük z turecké firmy Omza Özer. Za Česko tam bylo registrováno 22 vystavujících společností.

Kdo by si chtěl poctivě obejít všechny stánky, tak jako akční hrdina, prošel by na 206 tisíc metrů čtverečních, což odpovídá průměrné rozloze 3200 českých bytů. Hospodářské noviny to zkusily.

