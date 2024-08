Banka Creditas koupila od developerské skupiny Sekyra Group projekt administrativní budovy v pražském Karlíně. Dokončen by měl být za tři roky a stane se novým sídlem banky a dalších společností z její skupiny. Investice do výstavby a dokončení budovy by měla být přes dvě miliardy korun. Budova bude mít 17 tisíc metrů čtverečních a kapacitu pro 2000 lidí. Creditas o tom ČTK informovala v tiskové zprávě.

Budova A2 bude součástí nové čtvrti Rohan City, tvořené administrativními i bytovými objekty v blízkosti metra Invalidovna, kde má po dokončení bydlet nebo pracovat 11 tisíc lidí. Součástí přestavěného dvacetihektarového brownfieldu bude i druhá největší relaxační zóna v Praze po Stromovce. V budově nové centrály Creditas budou kromě jiného i restaurace. Objekt podle banky bude odpovídat nejmodernějším trendům kancelářských budov. Za architektonickým návrhem stojí studio Jakuba Ciglera.

„Skupina Creditas dynamicky roste, přibývají další společnosti, logicky jsme proto pro naše zaměstnance hledali další, dostatečně rozsáhlé a reprezentativní prostory, které budou odpovídat nejmodernějším trendům,“ řekl člen představenstva banky Kamil Rataj.

Kromě vznikajícího objektu na Rohanském nábřeží Creditas vlastní budovy v Sokolovské ulici a stávající centrálu skupiny v Pobřežní ulici. Obě se také nacházejí v Karlíně. Banka má i dům na třídě Svobody v Olomouci. Část z něj přímo využívá a část pronajímá jiným firmám.

Banka Creditas patří mezi středně velké banky. Má přes 200 tisíc klientů, bilanční sumu přes 130 miliard korun a loni si připsala čistý zisk více než 1,1 miliardy korun. Objem přijatých vkladů koncem roku 2023 převyšoval 119 miliard korun. Bylo to o 35,7 procenta více než před rokem. Objem úvěrů banky stoupl v minulém roce o 27,8 procenta na 31,8 miliardy korun. Během roku 2023 jediný akcionář Creditasu posílil základní kapitál banky o 1,7 miliardy korun.

Banka vznikla v roce 1996 jako 1. Třebíčská záložna. Do konce roku 2016 byla největší tuzemskou záložnou a od 1. ledna 2017 se stala bankou. Je součástí investiční skupiny Creditas. Skupina v loňském roce převzala Max Banku (dříve Expobank CZ). Hlavním akcionářem banky je Creditas BV, plně vlastněná Pavlem Hubáčkem.