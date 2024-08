Známému pražskému Brašnářství Tlustý a spol. hrozí ukončení provozu. Firma, která na trhu působí 11 let, o tom informovala na svém facebookovém profilu. Za špatnou situací podle ní stojí pokles prodeje. Z poslední zveřejněné účetní uzávěrky ve Sbírce listin vyplývá, že se společnost loni dostala do ztráty 58 000 korun, když v roce 2022 vykázala čistý zisk 593 000 korun. Tržby naopak stouply, a to asi o 37 procent na 34,9 milionu korun. Firma na facebooku také oznámila, že je otevřená příchodu investora.

„Bez prodeje není výroby. I když makáme ze všech sil, dáváme lidem nejlepší, co dovedeme, nedokážeme ufinancovat provoz. Je to kritické. Máme nyní pár dnů, než na nás dopadne Damoklův meč. Obstavení účtů. Insolvence. Konec,“ stojí ve facebookovém příspěvku.

„Nechceme to vzdát. Nejsme bankrotáři. Chceme zabojovat. Poprat se o život, pokolikáté už,“ doplnila firma. Spoluzakladatel brašnářství a jednatel Ivan Petrův v rozhovoru pro magazín Forbes z letošního dubna uvedl, že si firma prošla krizí i v době pandemie nemoci covid-19.

Brašnářství Tlustý a spol. vyrábí kožené opasky, peněženky, brašny či boty. Vzniklo v roce 2013 kolem řemeslníka Romana Tlustého, který už ve společnosti aktuálně nepůsobí.

Od ledna do června tržby za oděvy, obuv a kožené zboží podle údajů České statistického úřadu meziročně stagnovaly, loni klesly o téměř šest procent.