Známé pražské Brašnářství Tlustý a spol. nekrachuje, řekl ve čtvrtek serveru Novinky.cz jeho spoluzakladatel Ivan Petrův. Středeční výzva, kterou firma zveřejnila na svém facebookovém profilu, měla být podle něj apelem na zákazníky, aby ve slabých měsících více objednali. Webové stránky brašnářství byly ve středu přetížené a chvílemi mimo provoz, Petrův podle Novinek očekává, že nových objednávek budou stovky.

„Bez prodeje není výroby. I když makáme ze všech sil, dáváme lidem nejlepší, co dovedeme, nedokážeme ufinancovat provoz. Je to kritické. Máme nyní pár dnů, než na nás dopadne Damoklův meč. Obstavení účtů. Insolvence. Konec,“ stojí ve středečním facebookovém příspěvku.

Výraz insolvence byl možná expresivní, řekl Novinkám Petrův. „Nebylo to oficiální stanovisko, byl to lidský apel na naše zákazníky, aby nám dali ve slabé měsíce více práce,“ uvedl. „Promítnul jsem do toho obavy, které každého podnikatele v podobné situaci straší, že když je slabé období, tak je k tomu, aby se firma ocitla v existenčních problémech, velmi blízko,“ doplnil s tím, že nemá potřebu dosáhnout „obrovských tržeb“.

Z poslední zveřejněné účetní uzávěrky ve Sbírce listin vyplývá, že se společnost loni dostala do ztráty 58 000 korun, když v roce 2022 vykázala čistý zisk 593 000 korun. Tržby naopak stouply, a to asi o 37 procent na 34,9 milionu korun.

Brašnářství Tlustý a spol. vyrábí kožené opasky, peněženky, brašny či boty. Vzniklo v roce 2013 kolem řemeslníka Romana Tlustého, který už ve společnosti nepůsobí.

Od ledna do června tržby za oděvy, obuv a kožené zboží podle údajů Českého statistického úřadu meziročně stagnovaly, loni klesly téměř o šest procent.