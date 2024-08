Po celém světě v různých verzích létají asi tři tisíce helikoptér Black Hawk. Jejich označení je UH-60 a vyrábí je americký výrobce Sikorsky. Páteř vrtulníkových sil USA tvoří už od 80. let minulého století. Stroje samozřejmě stárnou a nahrazují se modernějšími verzemi. Jenže životnost vyřazených vrtulníků je mnohem větší a po modernizaci mohou stále dobře sloužit. V armádě, policii i u hasičů. Navíc pro řadu zemí na světě už je problematické používat ruské vrtulníky.

Na to vsadila česká skupina CE Industries podnikatele Jaroslava Strnada, která proto vytvořila holding Helicopter Alliance. Jeho členy je šest českých, slovenských a amerických firem, jež modernizace Black Hawků provádějí.

HN na nedávné britské airshow ve Farnborough hovořily s Američanem Jonathanem Castorenou, jehož Helicopter Alliance přetáhla pro budování svého globálního byznysu. US Army podle něj vyřadí každý rok nejméně 40 Black Hawků, především verze UH-60L (Lima).

„Doufáme, že se nám podaří získat velké procento tohoto trhu. Zvládneme ročně bez problémů přes 20 objednávek,“ řekl v rozhovoru pro HN Castorena, který je v Helicopter Alliance od dubna ředitelem mezinárodního obchodu a prodejů.

Pokolikáté jste ve Farnborough?

Jsem tu počtvrté. Poprvé ale za Helicopter Alliance. Předtím jsem tu zastupoval amerického výrobce vrtulníků Bell Helicopter.

Jak jste se dostal do Helicopter Alliance?

Kolem vrtulníků se pohybuji poslední dvě dekády, pro Bell jsem dělal od 19 let. Díky tomu jsem se dostal do Prahy, protože podnik v roce 2010 udělal strategické rozhodnutí o investici v Česku. Pomáhal jsem firmu budovat, v posledních letech jsem se dostal k přímému prodeji vrtulníků zákazníkům v Evropě. Loni mě oslovila Helicopter Alliance a začali jsme se bavit. Líbí se mi nejen obchod s Black Hawky, ale i lidé v Helicopter Alliance. Jsou hladoví, znají trh a jsou odborníky na různé oblasti. Obchodně vrtulníkový byznys CE Industries dává velký smysl. Jednak geopoliticky a také kvůli tomu, že v Evropě dochází ke krizím při hašení požárů. Na trhu přitom jsou a ještě 50 až 60 let budou k dispozici starší Black Hawky.

