Dopady klimatických změn

"Nacházíme se v situaci, kdy budou muset být zapojena celá řada nástrojů po celém světě, aby se zabránilo nejhorším dopadům klimatických změn. Musí to být co nejefektivnější a musí to přinést inovace, investice a růst. Na konci příštího roku bychom se měli zabývat cíli na rok 2040. Budeme vyhodnocovat, jak se daří dodržovat balíček Fit For 55," dodal Dusík.