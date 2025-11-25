Odolnost je novým klíčovým slovem. Hojně ho používají hlavně ti, kdo hovoří o evropské ekonomice a její bezpečnosti v novém světě vymezeném Trumpovou nepředvídatelností a rusko-čínskou agresivitou. Co to vše znamená pro české hospodářství? To definují účastníci summitu Kompas pro Česko, který 2. prosince pořádají Hospodářské noviny. Celý program a vstupenky najdete zde.
Hlavním zahraničním hostem bude bývalý německý vicekancléř a ministr hospodářství Robert Habeck. Ten musel za pochodu řešit ekonomickou bezpečnost Německa a Evropy, a to během energetické krize a ruské invaze na Ukrajinu. I díky němu se v Německu rychle stavěly terminály na zkapalněný plyn, z nichž těží i Česko. Dozvíme se, jak přemýšlí o německé energetice dnes.
Další pojmy, které zaslouží obnovit svůj obsah ve vztahu k české ekonomice, jsou konkurenceschopnost či inovace, stejně jako energie, průmysl a udržitelnost. I o tom se budou vést debaty týkající se nově upravované průmyslové politiky Evropské unie a nastupující české vlády. Jak energetiku řeší třeba v sousedním Polsku, kde dosluhují uhelné elektrárny a budou se stavět ty jaderné, přijede vysvětlit Rafał Kasprów, šéf firmy OSGE, kterou napůl vlastní největší polská firma Orlen a nejbohatší Polák Michał Sołowow.
Češi mají také samozřejmě co říct. Think-tank Global Arena Research Institute vytvořil datovou studii nazvanou „Plán B pro Evropu“, která ukazuje, jak doplnit Green Deal směrem k větší realističnosti, konkurenceschopnosti a odolnosti. Jak ji vidí zástupci průmyslu i experti z vládní administrativy? Hovořit budou mimo jiné místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček za nastupující vládu, byznysmeni Jan Barta, Martin Vohánka nebo Josef Průša a chybět nebude ani prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.
Skloňována budou i relativně nová slova jako „dual-use“ výroba, tedy kombinace civilní a vojenské produkce. Ta může některým hlavně výrobním firmám nabídnout nové možnosti, jak se postavit na více nohou a zároveň si sáhnout na stále rostoucí peníze z obranných rozpočtů. O své cestě od automotive k vývoji a výrobě dronů tak bude vyprávět třeba Kateřina Beránková, zakladatelka a ředitelka Awec Group a nyní i investorka do firmy TRL Drones.
Součástí ekonomického slovníku je samozřejmě Evropská unie, jejíž rozhodování Češi často nechápou. Do jeho zákulisí bude na Kompasu pro Česko možné nahlédnout s Petrem Klementem. Prvním Čechem na nejvyšší úřednické pozici v EU, který vyhrál v náročném konkurzu a stal se generálním ředitelem OLAF, tedy Evropského úřadu pro boj proti podvodům.
