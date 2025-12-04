Na summitu Kompas pro Česko, který v prostoru Nové Spirály na pražském Výstavišti pořádaly HN, debatovali politici i zástupci byznysu o odolnosti české ekonomiky. Karel Havlíček čtyřem stovkám posluchačů řekl, co mohou čekat v hospodářství od nové vlády – jak sníží ceny energií, jak změní dotace tak, aby firmy více investovaly.
Představena byla nová data z prediktivního modelu, jak se bude vyvíjet evropská energetika, které české obory zažijí v dalších letech boom a řečníci debatovali také o tom, kde všude a jakým způsobem je hrozbou Čína.
Kompas pro Česko
