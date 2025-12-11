HN uspořádaly summit Kompas pro Česko – top středoevropskou byznysovou konferenci plnou debat o odolnosti, konkurenceschopnosti a ekonomické bezpečnosti. Bývalý německý vicekancléř a ministr hospodářství Robert Habeck popsal, jak se mění německá ekonomika a zda je možný návrat k jaderné energii. Šefové českých firem mluvili o potřebě změn evropské regulace i tom, jak nastartovat inovace. Jeden z největších daňových plátců v Česku miliardář Jan Barta představil svoji vizi budoucího Česka a Kateřina Beránková popsala, jak jako majitelka strojírenské firmy přechází z automotive k výrobě dronů.
Záznam všech debat Kompasu pro Česko je k dispozici zde.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
