Tahle čísla překvapila i experty na hypotéky. Banky a stavební spořitelny poskytly v srpnu nové úvěry na bydlení celkem za 25,7 miliardy korun, což proti předchozímu měsíci představuje skok takřka o třetinu. Je to zároveň největší objem peněz, jaký banky půjčily na bydlení od začátku roku 2022.

Je to jako na houpačce, od zamrzlého trhu až po překotný růst, který může skončit vytvořením bubliny. Ta by nebyla výhodná pro nikoho, protože by nejspíš byla spojena s nutnými regulacemi a zrychleným zdražováním nemovitostí. Vysoký zájem o úvěry spolu se situací na trhu navíc dává bankám poměrně komfortní prostor, aby se snižováním hypotečních sazeb nespěchaly.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co brání poklesu úrokových sazeb u hypoték.

Jak situaci mění nová pravidla pro předčasné splacení hypotéky.

Kdy úroky u úvěrů na bydlení klesnou.