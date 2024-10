Už je to deset let, co Tomáš Čupr vyslal své kolegy, aby vyjeli do Berouna za panem Rohlíkem. Vlastnil totiž stejnojmennou internetovou doménu, na níž měl soukromý web s fotkami z rodinných dovolených. Sám Čupr byl už tehdy poměrně známý díky svým předchozím projektům Slevomat a DámeJídlo, a panovala tedy obava, že si kvůli tomu pan Rohlík řekne o velké peníze.

Před startupisty z Prahy se nejprve zdráhal, nechal se dlouho přemlouvat, až nakonec prohlásil: „Tak já vám ji prodám, ale bude to mastné.“ Řekl si o pět tisíc korun – tak kvalitní internetové adresy se většinou prodávají za miliony.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak začal Rohlík před 10 lety.

Na jakých číslech nyní je.

Jak se mu daří v tržbách i ziskovosti.

Do jakých dalších měst by měl zařídit.

Proč rozjel novou kategorii „second hand“ jídla.