Průměrná sazba hypoték na počátku října nepatrně klesla, proti předchozímu měsíci se snížila o 0,04 procentního bodu na 5,34 procenta. Zůstala na nejnižší úrovni od května předloňského roku. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

„Pokračuje velmi pozvolný pokles hypotečních sazeb. Banky ještě nezohlednily další snížení základní úrokové sazby ze strany České národní banky o 0,25 procentního bodu z minulého týdne,“ řekl analytik společnosti Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Na základě dosavadního postupu finančních institucí se podle něj dá očekávat, že i další vývoj hypotečních sazeb bude velmi pozvolný. Úroky na konci letošního roku tak budou hranici čtyř procent atakovat spíše výjimečně, míní Sýkora. Na druhou stranu tento vývoj podle něj alespoň neeskaluje ceny nemovitostí, které i nadále spíše stagnují nebo alespoň stoupají jen velmi pozvolně.

Letos zatím průměrná sazba hypoték klesla o 0,68 procentního bodu. Vedle toho ČNB snížila ve stejném období svoji klíčovou sazbu o 2,5 procentního bodu na aktuálních 4,25 procenta. Rozdíl mezi průměrnou nabídkovou sazbou hypotečních úvěrů podle Hypoindexu a dvoutýdenní repo sazbou ČNB je 1,09 procentního bodu ve prospěch centrální banky. V květnu 2022, kdy byl Swiss Life Hypoindex na stejné úrovni jako nyní, byla sazba ČNB 5,75 procenta, tedy rozdíl ve prospěch bank činil 0,42 bodu.

Zakladatel společnosti Orbi Jakub Škrabánek říká, že na snížení hypotečních sazeb není na trhu žádný tlak a bankám pomalé zlevňování vyhovuje. „Stagnace sazeb i přes pokles ceny zdrojů na mezibankovním trhu je jen důsledkem nekonkurenčního prostředí na českém hypotečním trhu. Banky jsou zavalené žádostmi, lidé už sazby pod pět procenty nevnímají jako vysoké, trh je ve velkém přetlaku,“ uvedl hypoteční specialista Bidli Daniel Horňák.

Zároveň snižování sazeb hypoték podle realitního makléře společnosti Century 21 Petra Bulana zvýšilo aktivitu kupujících na trhu s nemovitostmi. „V Praze registrujeme zvýšený zájem o koupi, a to novostaveb i starších bytů. Na trhu je možné najít sazby i pod čtyřmi procenty a je vidět, že toto je pro některé klienty magická hranice, kdy začínají opět uvažovat o nákupu.“

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti, tedy LTV, při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,34 procenta byla v říjnu 21 155 korun. V porovnání se zářím je to pokles jen o necelou stokorunu. Od začátku letošního roku klesla o 1434 korun.