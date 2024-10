Vstup do Evropské unie Česku jednoznačně pomohl v jeho snaze dosáhnout ekonomické úrovně bohatších států EU. Díky členství země rostla v průměru zhruba o jeden procentní bod ročně rychleji, než kdyby v unii nebyla, vypočítala studie odborníků z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Hrubý domácí produkt na obyvatele je v Česku díky členství v unii vyšší skoro o pětinu.

Z tohoto pohledu Česko 20 let od vstupu do EU využilo lépe než Slovensko nebo Slovinsko. Maďaři zbohatli prakticky stejně. Zato Poláci jsou na tom dramaticky lépe – jejich HDP na hlavu se díky vstupu do EU zvedl o víc než 40 procent. Začínali ale na mnohem nižší úrovni než Češi.

