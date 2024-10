Jen malá část českých firem je skutečně plně digitalizovaná, ač to samy vidí jako důležitý aspekt byznysu. Ty společnosti, které se snaží přinášet svým zaměstnancům, partnerům nebo zákazníkům digitální a inovativní zlepšení, oceňuje mezinárodní soutěž IDC Digital Future Awards.

Pořádá ji analytická společnost IDC, která podobná ocenění uděluje ve více než 30 zemích světa na pěti kontinentech. V česku společně s Vodafone Business, Dell Technologies, Google Cloud a Hospodářskými novinami letos vyhlásila vítěze podruhé. Druhý ročník probíhal za podpory ČSOB a Direct People a opět ocenil nejlepší z přihlášených technologických inovací, díky kterým firmy zvyšují svou digitální vyspělost a zlepšují hospodářské výsledky.

V kategorii Best in Future of Connectedness přebírala cenu Barbora Floriánová (uprostřed) ze Skupiny COOP za projekt Automatizované prodejny 24/7. Foto: IDC

V kategoriích Best in Future of Connectedness, Best in Future of Digital Infrastructure a Best in Future of Digital Innovation udělily odborné poroty nejvyšší hodnocení digitálním projektům Samoobslužných prodejen 24/7 Skupiny COOP, digitální komunikaci Vojenské zdravotní pojišťovny s Českou správou sociálního zabezpečení a AI monitoringu srdce Fakultní nemocnice Ostrava.

Digitálním lídrem roku, což je kategorie, v níž porota posuzuje výsledky práce manažerů v oblasti zavádění digitálních inovací, zvítězil Albert Soukup, head of product & innovation společnosti Woltair. Ocenění dostal za práci v oblasti digitalizace služeb tradičních řemesel.

Vítězem kategorie Digital Leader of the Year je Albert Soukup z Woltairu. Foto: IDC

Svou cenu předaly i Hospodářské noviny. Ty svou Special Impact Award udělily digitálnímu projektu eDoklady z dílny Digitální a informační agentury.

Výsledky IDC Digital Future Awards 2024 Best in Future of Connectedness (powered by Vodafone Business) Kategorie oceňuje projekty, které pomocí konektivity a digitálních technologií propojují lidi, zařízení, aplikace a procesy. Vítěz: Automatizované prodejny 24/7 (Skupina COOP) Finalisté: LetGIS (Letiště Václava Havla Praha), Rozšířené vyhledávání spojů v aplikaci PID Lítačka (Operátor ICT) Best in Future of Digital Infrastructure (powered by DELL Technologies) Kategorie oceňuje organizace, které prostřednictvím digitální infrastruktury zlepšují svůj provoz a urychlují inovace. Vítěz: Digitalizace státní správy – komunikace s ČSSZ prostřednictvím ISSS (Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky) Finalisté: Klientská zóna Jenda (Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky), PRO CHMEL (Plzeňský Prazdroj) Best in Future of Digital Innovation (powered by Google Cloud) Kategorie je určena pro inovativní digitální projekty, v jejichž návrhu a provozu hrají klíčovou roli software a cloudové služby. Vítěz: Využití umělé inteligence v rámci dlouhodobého monitoringu srdce (Fakultní nemocnice Ostrava) Finalisté: DiPSy – Digitální přihlašovací systém (CERMAT), Automatizované prodejny 24/7 (Skupina COOP) Digital Leader of the Year (powered by IDC Česká republika) Kategorie cílí na zkušené inovátory, kteří své schopnosti každodenně osvědčují v praxi. Vítěz: Albert Soukup, Head of Product & Innovation (Woltair) Finalisté: Václav Dorazil, Vicepresident of Data & Digitalization (Eurowag), Tomáš Záruba, former Chief Product & Technology Officer (Pilulka Lékárny) Special Impact Award 2024 Česká republika (powered by Hospodářské noviny) Kategorie vyzdvihujeme projekty, kteří mají odvahu prosazovat změny v prostředích, která jsou často rigidní a rezistentní vůči inovacím. Vítěz: eDoklady (Digitální a informační agentura) Finalisté: 3Diamond – 3D tisk (Krajská nemocnice Liberec), Digitální radnice – Dáme na Vás (Magistrát města Brno)

Zapojení digitálních technologií do podnikových strategií považují za důležité tři čtvrtiny tuzemských podniků. Okrajovou roli jim přisuzuje zhruba osm procent respondentů, vyplývá z průzkumu IDC Digital Impact Survey 2024. Pro srovnání: ve světě se za nativně digitální považuje necelých 13 procent podniků. Možnost převážně digitální si vybrala necelá polovina dotazovaných.

„Digitální transformace v českých podnicích zdomácněla. Jak ukázal průzkum IDC Digital Impact Survey 2024, za důležitou ji považuje 85 procent tuzemských organizací. Dokončení digitální proměny ale žádný z respondentů neuvedl. Velmi pravděpodobně ji chápou jako trvalý proces, jenž by od určité úrovně měl nést jiný název. V IDC takový termín máme, je to obtížně přeložitelné spojení Digital-First,“ uvádí Dana Vaníčková, Associate Vicepresident Events ve společnosti IDC.

Cenu za projekt Využití umělé inteligence v rámci dlouhodobého monitoringu srdce v kategorii Best in Future of Digital Innovation si odnesl docent Jiří Plášek z Fakultní nemocnice Ostrava. Foto: IDC

Do druhého ročníku soutěže IDC Digital Future Awards se přihlásilo celkem 40 soutěžících. V projektové části to bylo 28 organizací s 30 digitalizačními projekty. Shodně velké zastoupení necelou jednou pětinou měly instituce z veřejné správy a zdravotnictví. Zhruba desetina soutěžících působila ve finančních službách a stejně zastoupen byl i malo- a velkoobchod. V pestrém oborovém složení druhého ročníku nechyběli ani zástupci neziskového sektoru, chemického průmyslu nebo dopravy.

Kdo se mohl do soutěže zapojit? Přihlásit se mohou pouze osobnosti a digitální projekty firem a organizací, které své technologie ne(pře)prodávají. Využívají je výhradně pro vlastní potřeby. Do soutěže se tedy nemohou kvalifikovat dodavatelé nebo výrobci IT technologií. Výstupy projektů přihlášených do druhého tuzemského ročníku byly uvedeny do provozu v letech 2022 a 2023, nejpozději v lednu 2024.

Jak se přihlásit nebo poslat tip do dalšího ročníku? Přihlásit svou organizaci a její projekt nebo sebe sama do třetího ročníku soutěže bude možné od února 2025. Stačí vyplnit online přihlášku nebo online nominační formulář na stránkách www.idc.com/dfa.

Letošní vítězové hlavních kategorií se jako hosté zúčastní konference IDG Technology & Awards Summit v Singapuru, která je spojena s vyhlášením vítězů asijsko-pacifického finále soutěže Future Enterprise Awards.

Článek vznikl ve spolupráci se společností IDC.