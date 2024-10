Ekonom, nejstarší ekonomický týdeník v Česku, v těchto dnech slaví 33. výročí svého vzniku. S jeho prvním šéfredaktorem Janem Urbanem jsme si povídali o počátcích tohoto magazínu, budování kapita­lismu v Česku i chybách, které se staly během ekonomické transformace. A probrali jsme i pár ekonomických mýtů a omylů, které dlouhodobě šálí mysl mnoha z nás.

Jak se to událo, že jste se stal prvním šéfredaktorem Ekonomu?

Jak už to bývá, byla to trochu věc náhody. Souvisí to s tím, že jsem dlouhodobě byl v kontaktu s Jiřím Sekerou, který měl ještě před revolucí roku 1989 na starosti zahraniční rubriku Hospodářských novin. Celkem pravidelně jsem do této zahraniční rubriky i přispíval. V roce 1990 se pak Sekera stal šéfredaktorem Hospodářských novin a oslovil mě, abych se stal jeho zástupcem. Já se na to příliš necítil, bavilo mě psát spíše delší články, nechtěl jsem dělat v deníku. Pak jsem jednou u něj seděl v kanceláři, on si v rukou hrál s výtiskem Hospodářských novin, tehdy to byly ještě velkoformátové noviny, a najednou je přeložil. Mně okamžitě zasvítily oči a řekl jsem mu, že tohle je přesně formát, který by mě osobně zajímal. Nikoliv deník, ale časopis.

