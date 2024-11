Na první pohled to vypadá, jako by se někdo upsal, a to o hodně nul. Společnost Google si v Rusku po letech odmítání obnovit účty prokremelských a státních médií vysloužila pokutu v celkové hodnotě dvou sextilionů rublů. To je číslo s 36 nulami. Jde o částku, která po přepočtu na dolary odpovídá loňskému světovému HDP krát 200 trilionů. Výši pokuty minulý týden zveřejnil ruský zpravodajský web RBC s odvoláním na anonymní zdroj obeznámený se soudními rozhodnutími proti této technologické společnosti.

Podle zdrojů RBC začal Google v roce 2020 dostávat denní pokuty ve výši 100 000 rublů poté, co s ním provládní média Cargrad a RIA FAN vyhrála soudní spory vedené proti americké firmě, když její platforma YouTube zablokovala jejich kanály. Pokuty se každý týden zdvojnásobovaly, což výši pokuty přivedlo do absurdních čísel.

