Umělá inteligence může fungovat podobně jako domácí učitel. Přizpůsobí se věku i studijnímu charakteru dítěte, jeho specifickým potřebám i nárokům, které na něj klade právě jeho škola.

Vůbec nejjednodušším způsobem, jak využít potenciálu AI, je v úvodu nastíněná pomoc s domácími úkoly. Veřejně dostupné jazykové modely si už poradí i s hlasovým nebo obrazovým zadáním. Stačí tedy zadání úkolu vyfotit nebo nahlas přečíst a umělá inteligence polopaticky vysvětlí, co by měl žáček udělat.

S tím samozřejmě přichází první, zřejmě to nejzávažnější úskalí. AI nejenže dokáže vysvětlit zadání, navíc zvládne naprostou většinu domácích úkolů sama vypracovat. Dítěti pak už jen stačí výsledek přepsat do sešitu. Rodič by proto měl kontrolovat, zdali jeho potomek používá tuhle vymoženost jen výjimečně, jako krajní možnost, když si ani po vysvětlení neví s úkolem rady.

Parťák při doučování

Když k tomu dojde, je to signál, že by si dítě mělo danou látku procvičit. A i k tomu opět dobře poslouží veřejně dostupné jazykové modely využívající umělé inteligence. AI může hrát roli učitele nebo učícího asistenta, který podporuje zvědavost, rozvíjí dovednosti a usnadňuje žákům pochopit základní koncepty. Například při výuce čtení může dětem poskytnout jednoduché příběhy, které jsou přizpůsobené jejich jazykové úrovni, nebo zadávat otázky, které pomohou rozvíjet porozumění textu. V matematice může AI vytvářet úlohy na sčítání a odčítání nebo děti vyzvat k řešení hádanek, které posilují jejich schopnost logického myšlení.

Zde je pár příkladů pro nejmenší školáky:

„Vytvoř hádanku s příběhem o lese: V lese je pět zvířátek – dva zajíci, jedna veverka, jedna sova a jedna liška. Kolik zvířátek má čtyři nohy?“

„Zadej dítěti pět jednoduchých příkladů na sčítání a odčítání do dvaceti, které by mělo zvládnout dítě v první třídě.“

„Přečti si příběh o klukovi, který se ztratil v nákupním centru, a potom se zeptej na tři otázky, které by ověřily, zda dítě pochopilo, o čem byl příběh.“

Na mobilu urychlí psaní dotazu možnost hlasového zadání. Těm, kteří se čtením teprve začínají, pak může AI přečíst, co napsala. Celá komunikace s umělou inteligencí pak připomíná mluvený dialog.

Domácí škola hrou

Jazykové modely mohou děti inspirovat ke kreativitě. Například pokud dítě chce vytvořit vlastní pohádku, může mu pomoci rozvinout základní děj, navrhnout postavy a promyslet, jak by mohl příběh pokračovat. Tímto způsobem se děti učí uvažovat strukturovaně a rozvíjet své kreativní myšlení, což je důležité pro jejich celkový rozvoj.

AI může také pomoci, aby bylo učení zábavné a motivující. Využitím herních prvků, jako jsou kvízy, hádanky nebo výzvy, může učinit proces učení poutavým a zajímavým. Díky tomu děti mohou snadněji vstřebávat nové informace a zároveň se učí hrou, což je pro ně přirozené. Zábavný přístup ke vzdělávání může také podporovat jejich zájem o různá témata a přispět k lepšímu pochopení učiva.

U větších dětí může být pomoc AI sofistikovanější, obejdou se často i bez asistence rodiče, stačí jim ukázat cestu:

„Vytvoř mi mnemotechnickou pomůcku, díky které se naučím názvy jednotlivých typů květenství.“

„Přečti si mou slohovou práci a poraď mi, co by se v ní dalo ještě vylepšit.“

„Pořád nechápu, jak mám poznat, co je u procent ten základ. Vysvětli mi to na pár konkrétních příkladech.“

Jednou z největších výhod AI v oblasti vzdělávání je možnost poskytovat individuální přístup. Jazykové modely mohou upravit své odpovědi podle schopností dítěte a pracovat s ním tempem, které mu vyhovuje. AI může poskytovat okamžitou zpětnou vazbu a pochválit dítě za pokrok, což posiluje jeho motivaci a sebedůvěru. Také může dítěti opakovaně vysvětlovat složitější témata nebo poskytnout různé příklady, dokud látce plně neporozumí.

Za dobrodružstvím poznávání

AI může děti motivovat k samostatnému objevování a experimentování. Dítě může položit otázky, které ho zajímají, a dostane na ně odpovědi, což podporuje zvědavost a chuť učit se. Děti se tak mohou učit zážitkem – mohou klást otázky o přírodě, vesmíru, zvířatech, nebo dokonce historických událostech a prostřednictvím odpovědí objevovat svět kolem sebe. Opět pomůže, když mu nejprve sami ukážete cestu. Zde je pár tipů:

„Jak dlouho by mělo devítileté dítě spát a v kolik by mělo chodit do postele?“

„Jak můžou lidi v Austrálii chodit vzhůru nohama?“

„Proč dřív moje babička musela stát na všechno fronty?“

„Jak to, že násobení má přednost před sčítáním, když sčítání je jednodušší?“

„Proč se brouk nezabije, ani když spadne z velké výšky (teda pro něj velké výšky)?“

Umělou inteligenci můžete využít i pro kontrolu domácích úkolů. I tady ovšem platí – všeho s mírou. AI by nikdy neměla zcela nahrazovat kontrolu a pomoc rodičů ani vlastní píli dítěte.

Jazykové modely jako AI představují cennou podporu při výuce žáků nejen na prvním stupni základní školy. Mohou sloužit jako interaktivní pomocníci, motivovat děti k učení a pomáhat jim zvládnout základní dovednosti a znalosti. Spoluprací rodičů a učitelů lze zajistit, že AI bude využita tak, aby podporovala rozvoj a studijní schopnosti dětí.

Tento materiál připravila AI, konkrétně Gemini od Googlu, ve spolupráci s editorem člověkem.