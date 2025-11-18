Americká softwarová společnost Microsoft a výrobce čipů Nvidia investují až 15 miliard dolarů (zhruba 313 miliard korun) do firmy Anthropic zabývající se umělou inteligencí (AI). Podniky to oznámily v úterý ve společném tiskovém prohlášení. Investice jsou součástí nových strategických partnerství firem Microsoft a Nvidia se společností Anthropic. Ta je konkurentem firmy OpenAI, se kterou ovšem Microsoft a Nvidia rovněž spolupracují.
Firmu Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci společnosti OpenAI. Jejím vlajkovým produktem je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023 a od té doby se stal konkurentem modelů jako ChatGPT od OpenAI či Gemini od Googlu.
Microsoft podle úterní zprávy investuje do společnosti Anthropic až pět miliard dolarů, zatímco investice firmy Nvidia bude činit až deset miliard dolarů. Dohody o strategických partnerstvích mimo jiné předpokládají, že Anthropic nakoupí od Microsoftu cloudové služby za 30 miliard dolarů.
„Budeme čím dál více vzájemnými zákazníky. My budeme používat modely firmy Anthropic, oni budou používat naši infrastrukturu,“ uvedl šéf Microsoftu Satya Nadella. Upozornil nicméně, že klíčovým partnerem Microsoftu v oblasti AI bude i nadále společnost OpenAI.
Koncem října společnost OpenAI oznámila, že dokončila reorganizaci své vlastnické struktury. Dodala, že klíčový partner Microsoft v ní vlastní podíl 27 procent, jehož hodnota se odhaduje zhruba na 135 miliard dolarů. Společnost Nvidia, která dominuje světovému trhu s čipy pro AI, v září oznámila, že hodlá do OpenAI v rámci nově vytvořeného strategického partnerství investovat 100 miliard dolarů.
Analytik Gil Luria ze společnosti D.A. Davidson podle agentury Reuters uvedl, že hlavním rysem ohlášené spolupráce firem Microsoft a Nvidia se společností Anthropic je snižování závislosti AI sektoru na OpenAI. „Microsoft se rozhodl nespoléhat pouze na jednu průkopnickou společnost. Nvidia byla také do určité míry závislá na úspěchu OpenAI a nyní pomáhá vytvářet širší poptávku,“ dodal.
Společnost OpenAI v roce 2022 svůj systém ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist