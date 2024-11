Skupina PPF bude usilovat o další akvizice, aby rozšířila své portfolio. Chce růst v telekomunikacích a dalších důležitých oblastech, včetně médií, finančních služeb a elektronického obchodu. Zájem by mohla mít o některá aktiva telekomunikační a mediální firmy United Group v jihovýchodní Evropě. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl generální ředitel PPF Jiří Šmejc.

Šmejc převzal vedení PPF v roce 2022. Pod jeho vedením se firma odklání od Ruska a Asie k západním trhům. Koupila podíly v německé televizní skupině ProsiebenSat.1, logistické firmě InPost, poskytovateli streamovacích služeb Viaplay a další aktiva. PPF se snaží zaměřit na větší podniky, které má, a investice, které hledá, se soustředí do těchto oblastí, uvedl Šmejc. Zdůraznil význam průmyslového know-how.

Šmejc uvedl, že se skupina nyní zabývá konkrétními akvizicemi, včetně společnosti United Group. Zdroj obeznámený se situací uvedl, že telekomunikační aktiva United Group v jihovýchodní Evropě by mohla být případně nabídnuta k prodeji. Šmejc k případné nabídce uvedl, že United Group má několik aktiv, která by dobře zapadla do podnikání PPF v této části Evropy.

PPF nedávno prodala podíl 50 procent plus jedna akcie ve svých telekomunikačních aktivech ve střední a východní Evropě firmě e& ze Spojených arabských emirátů za 2,15 miliardy eur (54,3 miliardy Kč). Transakce byla uzavřena minulý měsíc, čímž vznikla skupina e& PPF Telecom. Šmejc uvedl, že PPF a e& by měly zájem o některá aktiva evropského Vodafonu, ale žádná jednaní se nevedou.

Šmejc dále uvedl, že není spokojen s tempem změn ve společnosti ProSiebenSat.1, jejímž je PPF s podílem 15 procent druhým největším akcionářem. Má pocit, že vedení neodvádí dostatečně dobrou práci. Na otázku ohledně možného tlaku na změny ve vedení odpověděl, že to bude záležet především na největším akcionáři, kterým je MFE-MediaForEurope. Dodal, že společnost má potenciál, pokud ale bude dobře řízena.

Šmejc naopak popřel nedávné zprávy polských médií, podle kterých by PPF mohla mít zájem o polskou TVN, divizi společnosti Warners Bros Discovery. „Zatím jsme neučinili žádný krok, abychom se tímto aktivem zabývali, protože máme v tuto chvíli jiné priority,“ řekl. PPF patří firma CME, která vlastní televizní skupiny v šesti zemích střední a východní Evropy. Včetně české Novy a slovenské Markízy.

Šmejc dále zmínil, že je spokojen s podílem PPF 28,75 procenta ve společnosti InPost. Akcie firmy od vstupu PPF v roce 2023 vzrostly o 80 procent. Dodal ale, že PPF neuvažuje o nabídce na převzetí firmy.

PPF rovněž nezavrhla myšlenku na spojení své divize výroby vlaků se španělskou Talgo, i když španělská firma začátkem letošního roku PPF odmítla. Průmyslové spojení by mohlo fungovat i v případě, že by firma měla nové akcionáře, uvedl Šmejc.

Šmejc nastoupil do funkce generálního ředitele v červnu 2022 na tři roky. Podle dohody má také opci na nákup podílu až deset procent v PPF, pokud budou splněné určité podmínky, které nebyly zveřejněné. Šmejc v rozhovoru uvedl, že je pravděpodobné, že místo podílu získá finanční vyrovnání. "V tuto chvíli se bavíme píše o druhé variantě...o finančním vyrovnání. To je naše vzájemná dohoda," prohlásil.

Na otázku, zda zůstane déle než tři roky, odpověděl, že je to zatím otevřená věc. "Baví mě zde mnoho věcí, takže pokud budou podmínky dávat smysl oběma stranám, tak si to určitě umím představit," řekl.

Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Skupina vlastní aktiva 44,1 miliardy eur, tedy asi 1,1 bilionu Kč, a zaměstnává celosvětově 47 000 lidí.