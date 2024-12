Po sto letech Československé, respektive České aerolinie zanikly, jejich začátky nicméně byly spojeny s ohromným očekáváním. „Vzduch je naše moře,“ prohlašoval ve 20. letech minulého století Jan Bervida, který nad nimi jako prvorepublikový šéf odboru civilního letectví na ministerstvu veřejných prací držel ochrannou ruku.

ČSA byly státním podnikem, jehož hospodaření bylo začleněno do rozpočtu – vláda na rozvoj civilního letectví štědře přispívala a na efektivitu se mnoho nehledělo. Finanční problémy a problematické řízení byly do chodu domácích aerolinií od počátku vlastně zakódovány. Proto i po desítkách let, ve chvíli, kdy státní zájem mít vlastního leteckého dopravce pominul, ČSA pod tíhou špatných hospodářských výsledků a konkurence padly.

