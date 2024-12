„Pojďme se trochu zasnít. Představme si, že by se nám společnými silami podařilo během následujících deseti let přispět k navýšení hrubého domácího produktu Česka o 353 až 400 miliard korun,“ uvedl na slavnostním předávání grantů František Štrupl, ředitel české pobočky Googlu. Jak toho dosáhnout? Podle studie konzultační společnosti Implement by se o to mohlo zasloužit zejména zvýšení produktivity práce, kterou přinese zavedení a efektivní využívání nástrojů umělé inteligence v byznysu, ve veřejném sektoru i školství.

Společnost Google.org na sklonku loňského roku vyhlásila evropskou grantovou výzvu na podporu výuky v oblasti kyberbezpečnosti určenou univerzitám na starém kontinentu. Vyčlenila na ni více než 15 milionů dolarů, za svůj cíl si vytkla vyřešit problém s nedostatkem expertů na kybernetickou bezpečnost v zemích Evropské unie.

„Na celém světě aktuálně chybí tři miliony odborníků v oblasti kyberbezpečnosti. Proto zavádíme vzdělávací programy zaměřené na studenty a především na osoby, které jsou v oblasti kyberbezpečnosti nedostatečně zastoupené, jako jsou ženy, lidé jiné barvy pleti nebo lidé pocházející z prostředí s nižším ekonomickým zázemím. Účastníci těchto programů získají školení a příležitost spolupracovat s místními neziskovými organizacemi a malými firmami,“ říká Liza Atehová, která v Google.org pro Evropu, Blízký východ a Afriku vede oblast příležitostí v ekonomické oblasti.

V Česku grant na podporu výuky kyberbezpečnosti získala brněnská Masarykova univerzita. Díky 23,7 milionu korun od Google.org otevře pro studenty ze znevýhodněných skupin kurzy kybernetické bezpečnosti. Ti pak svou praxi absolvují v místních neziskovkách a pomohou tak českému občanskému sektoru čelit lépe kybernetickým hrozbám.

Liza Atehová (Google.org) a Jiří Barnat (MUNI) Foto: Google

„Díky podpoře od Google.org bude naše instituce schopna připravit studující v oblasti kyberbezpečnosti nejen odborně, ale vybavit je také schopností školit širokou veřejnost,“ uvádí Jiří Barnat, děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. „Chystáme dvojí cestu. Studentům informatiky, kteří disponují technickými znalosti, chceme dát dovednosti měkké, aby byli schopni přenášet znalosti do lokálních komunit, doma rodičům, do malých podniků, když tam přijdou na stáž. A pak studentům univerzity, kteří naopak informatiku nemají, můžeme nabídnout základní kurzy v technických dovednostech.“

Další peníze od charity Googlu mohou získat organizace, které se snaží řešit změny na trhu práce, jež se očekávají kvůli zavádění umělé inteligence. Pro tento účel zřídila firma evropský AI Opportunity fond ve výši 15 milionů eur. Organizace Centre for Public Impact za jeho přispění poskytne 8,3 milionu korun neziskovkám prg.ai a Czechitas. Ty díky tomu proškolí státní úředníky, ale i běžné lidi v základních dovednostech potřebných pro práci s umělou inteligencí.

První jmenovanou, tedy prg.ai, založili původně akademici. Rozvíjí pražskou scénu umělé inteligence, propaguje české hlavní město i celou zemi jako AI hub v zahraničí. „Jsme partneři celosvětového online kurzu Ellements of AI s více než 26 tisíci zapsanými účastníky jenom v České republice. Máme více než šest tisíc absolventů tohoto kurzu, který široké veřejnosti přináší informace, co je umělá inteligence, jak funguje, jaká jsou její rizika,“ představuje svou organizaci Lukáš Kačena, ředitel prg.ai.

František Štrupl (Google), Lukáš Kačena (prg.ai), Filip Hartmann (prg.ai) a Liza Atehová (Google.org). Foto: Google

Grant od Google.org využije na proškolení sto osmdesáti zaměstnanců české státní správy a veřejného sektoru. „V byznysu je jasné, že dříve nebo později na každou firmu přijde potřeba začít AI používat. U veřejné správy ten tlak logicky přijít nemůže. Na druhou stranu ale vidíme ohromný tlak na snižování počtu úředníků, kterým zároveň narůstá agenda. A umělá inteligence je logicky nástrojem, který může pomoci tyto protichůdné tlaky řešit,“ dodává Kačena.

Czechitas zase díky grantu vyškolí až tři stovky žen, kterým poskytne vzdělání v oblasti umělé inteligence. „AI vnímáme jako magnet pro chytré ženy, které by k nám do Czechitas jinak nepřišly – doktorky, právničky či specialistky na marketing. Připravujeme kurzy pro různé specializace, spustili jsme i první datovou akademii, která se jmenuje manažerka AI transformace,“ říká Senta Čermáková z Czechitas, organizace, kterou Google.org podporuje už od roku 2016.

František Štrupl (Google), Senta Čermáková (Czechitas) a Liza Atehová (Google.org). Foto: Google

Do digitalizace, vzdělávání v digitálních dovednostech a digitální inkluze v Česku charitativní odnož Googlu vkládá peníze dlouhodobě. Celkem na projekty v těchto oblastech rozdělila od roku 2018 už 120 milionů korun. Loni například podpořila pět projektů, byly mezi nimi například neziskovky Nekrachni či AI dětem.

„Věnujeme se finančnímu vzdělávání mladých lidí na pomezí dětství a dospělosti, kteří se odstěhovávají od rodičů a najednou musí řešit vstup do dospělého světa,“ říká spoluzakladatelka projektu Nekrachni Maria Šimůnková. „Začínali jsme vzděláváním na sociálních sítích, kde jsme vybudovali komunitu mladých lidí. Celou dobu jsme se snažili udělat průvodce do kapsy, aplikaci Nekrachni, což se nám díky grantu od Google.org povedlo.“

Neziskovka AI dětem se z velké části zaměřuje na pomoc učitelům. „Naším cílem je zlepšit zážitek dětí ve škole. Nechceme nahradit učitele ve vzdělávacím procesu, chceme ho podporovat,“ podotýká Zuzana Šimánková z AI dětem. Ročně její neziskovka zorganizuje kolem 240 školení v oblasti AI pro přibližně 4800 pedagogických pracovníků. Připravuje pro učitele metodické plány výuky umělé inteligence, tedy volně dostupné plány jednotlivých hodin. Letos odstartuje pilotní projekt na Pedagogické fakultě UK, kde bude vzdělávat budoucí učitele. „Celé naše snažení zaobaluje aplikace Tiny, kterou vyvíjíme ve spolupráci s Google.org. Chceme učitelům doručit chytrého asistenta, který jim pomůže jak s přípravou hodin, tak s vedením hodiny a na závěr se sumarizací, jak hodina dopadla,“ uzavírá Šimůnková.