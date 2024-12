V pořadí již 19. ročník celorepublikové soutěže Volkswagen Firma roku a Moneta Money Bank Živnostník roku zná své vítěze. Nejlepší firmou je letos Conteg, vyrábějící IT a průmyslové rozvaděče. Mezi živnostníky nenašla přemožitele Zlata Otavová, která podniká jako cukrářská technoložka.

V rámci soutěže byli vyhlášeni i vítězové v doprovodných kategoriích. Moneta Srdcařem roku je sochař a řezbář Zdeněk Farský, ÚJV Nejlepším inovátorem se stal Carebot, titul Vinci Udržitelné podnikání si odnesla společnost Bayaya a cenu České televize Podnikatelské stříbro získala firma Tonak.

Conteg se zabývá výrobou IT a průmyslových rozvaděčů a komponentů pro datacentra či chladicí systémy. Kromě toho vyrábí a provozuje i zásilkové boxy sítě OX Point. Aktuálně zaměstnává přes 500 lidí ve výrobních areálech v Pelhřimově, Příbrami a také ve Španělsku. Její výrobky jsou v 70 zemích na třech kontinentech pokryté sítí distributorů a vlastním obchodním zastoupením.

„Jsme flexibilní, dokážeme naše výrobky připravit na míru našim zákazníkům. Za největší úspěch za dobu svého podnikání považujeme dodávku komponentů pro datové centrum v sídle NATO v Bruselu,“ říká Vít Voláček, předseda představenstva firmy. Ta by ve střednědobém horizontu chtěla navýšit tržby na 2,5 miliardy korun ročně a zvýšit podíl na trhu v Evropě, Asii a Africe.

Výsledky soutěže Firma a Živnostník roku 2024 Hlavní kategorie Volkswagen Firma roku: 1. CONTEG, spol. s. r. o. – výroba rozvaděčů a řešení pro výstavbu datacenter (Praha) 2. Kubíček Factory s.r.o. – výroba horkovzdušných balonů, nafukovadel a ultralehkých letadel (Brno) 3. SALTEK, s.r.o. – vývoj a výroba přepěťové ochrany (Ústí nad Labem) Moneta Money Bank Živnostník roku: 1. Zlata Otavová – cukrářská technoložka (Zavidov) 2. Pavel Špelda – řezbář (Červený Kostelec) 3. Oldřich Menšík – ekologická rodinná farma (Kunčice pod Ondřejníkem) Doprovodné kategorie: Moneta Money Bank Srdcař roku: Zdeněk Farský – řezbář, sochař (Náchod) ÚJV Nejlepší inovátor roku: Carebot s.r.o. – vývoj zdravotnických systémů na bázi AI (Rozdrojovice) Vinci Udržitelné podnikání roku: Bayaya s.r.o. – designové inovativní dřevostavby (Pelhřimov) Česká televize Podnikatelské stříbro: TONAK a.s. – výrobce pokrývek hlavy (Nový Jičín)

Průmyslový rozvaděč je jakýkoli rozvaděč, který se nachází v bytě, domě či továrně. „Když se bavíme o datových rozvaděčích, tak takové nejjednodušší řešení je skoro ve všech filmech typu Mission: Impossible. Všude tam vidíme skříň, ve které bliká plno světýlek – právě to jsou datové rozvaděče. Jde o základní stavební kameny všech datových center,“ popisuje.

Voláček firmu společně se svým otcem a bratrem založili v roce 1998. Důvodem bylo, že se svou distribuční firmou trpěli nedostatkem IT rozvaděčů, které nebyli stávající výrobci schopni dodat. „Rozhodli jsme se je vyrábět sami. Obchodní plán byl vyrábět jich maximálně 1200 do roka, v dnešní době jich vyrobíme klidně i 50 tisíc ročně,“ dodává Voláček.

Živnostnicí roku je cukrářská technoložka

Zlata Otavová pracuje v potravinářském průmyslu již 27 let. Začala jako zaměstnankyně v cukrárnách u válu, poté pracovala jako technolog pro nadnárodní společnost, kde se velmi dobře naučila porozumět surovinám. Před deseti lety se osamostatnila. V současnosti pracuje jako externí technolog na volné noze na projektech pro české i zahraniční výrobce.

Vyvíjí recepty na zakázku a implementuje je do výroby s důrazem na efektivitu. Pomáhá zákazníkům s projektováním provozů, optimalizací výrob s hledáním řešení na různé problémy. Dnes dokonce spolupracuje i na vývoji strojů se zahraničními producenty.

V den, kdy založila živnost, se jí ozvali z Rakouska, že chtějí, aby za nimi přijela a pomohla jim s novými dorty. „Znali mě přes korporát, a když zjistili, že už pro ně nepracuji, jásali nadšením a chtěli si mě stáhnout k sobě. Nabídla jsem jim takovou spolupráci, která mně umožňovala budovat svoji značku, ale přesto pro ně efektivně pracovat,“ říká Otavová.

Už její babička pekla, ona se dívala do misky a bavilo ji, jak se obsah mění. A možná i to byl impulz k tomu, že nezůstala u klasické cukrařiny. Tu pak ale vystudovala. „Všechno je to propojené. Technologie se týkají spíše toho rozumět, co se děje a jak fungují suroviny. Ale také rozumět strojům, a v čem vám pomůžou. Tam zase narážím na to, že zavedené recepty musíme měnit a přizpůsobovat strojním technologiím. Je to takový balíček cukrářské alchymie,“ popisuje vítězná živnostnice.

Potravinářská škola naučí rozumět surovinám, za úspěchem je nicméně především její samostudium. „Mám přátele, kteří jsou vývojáři s potravinářskou VŠCHT, ale když jsme dělali vývoj pro nějakého zákazníka, tak jejich problém byl ten, že rozuměli jednotlivým surovinám, ale nechápali, když jsem jim já jako ten, kdo to míchá do směsi, řekla, co od toho potřebuje. Jsem hrozný šťoura, když něčemu nerozumím, tak se o to začnu zajímat, nahlédnu hodně pod pokličku,“ dodává.