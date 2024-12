Benefiční koncert, mše a pietní akty připomněly dnes v Praze loňskou tragickou střelbu v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK). Na pietách se v den prvního výročí útoku sešli zástupci školy s rodinami pozůstalých a některými ze zraněných. Bilancujeme uplynulý rok, řekla děkanka FF UK Eva Lehečková. Ozbrojený student fakulty před rokem zabil 14 studentů a zaměstnanců, dalších 25 zranil a následně zastřelil i sebe.

„Celý rok jsme se snažili, abychom se poučili z toho, čím jsme si museli projít, a tu zkušenost přetavili v něco pozitivního a něco, co nás v budoucnu posílí,“ řekla Lehečková novinářům po benefičním koncertu v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Dále uvedla, že fakulta se teď snaží dívat do budoucnosti. „My bychom si hodně chtěli udržet to, že jsme se naučili si naslouchat, vnímat své potřeby a to rozhodně není banální věc. Mění to náš každodenní život na fakultě i její řízení,“ doplnila. Nejkrásnější věc podle ní byla vzájemná podpora komunity fakulty, univerzity i celé ČR.

Koncertu pro zvané hosty nazvaného Rok poté se spolu s pozůstalými zúčastnil i prezident Petr Pavel. Rektorka Karlovy univerzity Milena Králíčková v úvodu koncertu uvedla, že oběti střelby věřily v sílu poznání a jedním ze způsobů, jak uctít jejich památku, je pokračovat v jejich cestě. Je hrdá, jak se v posledním roce podařilo vyvážit zlo stejně silným dobrem, řekla.

„Měli bychom věnovat velkou pozornost tomu, co se kolem nás děje, všímat si ostatních, v jakém jsou stavu a jestli nepotřebují naši pomoc,“ řekl České televizi (ČT) Pavel. Na koncertu na podporu neziskové organizace SOFA (Society for all), která pečuje o duševní zdraví dětí a dospívajících, zazněly skladby doktorandky hudební vědy FF UK Martiny Vídenové a jejího kolegy skladatele Miroslava Tótha.

Zhruba půlhodinový pietní akt na náměstí Jana Palacha před budovou fakulty začal večer minutou ticha. Lidé zapalovali svíčky a pokládali květiny. Za každou z obětí střelby byla rozsvícena jedna lucerna. Na pietě, kde bylo několik stovek lidí a mezi nimi pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS), také vystoupil pěvecký sbor univerzity. Kytici položil i ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Už ráno na náměstí Jana Palacha uctili památku obětí střelby zástupci Senátu. „Je důležité, abychom drželi při sobě, nenechali se zlomit, nenechali si vzít náš způsob života,“ řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Ocenil solidaritu, kterou česká veřejnost po tragédii prokázala, podle něj mohou být Češi hrdí na to, jak jsou ochotni pomáhat druhým v nesnázích.

Mši za oběti střelby sloužil v katedrále svatého Víta na Pražském hradě pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer. Českobratrská církev evangelická pořádá setkání s modlitbou v 19:30 v evangelickém kostele na Vinohradech.

Na tom, že první výročí je přelom, se shodují zástupci univerzity i odborníci na duševní zdraví. Citlivá připomínka může podle nich pomoci uzdravení společnosti po loňském otřesu, pro pozůstalé je ale období obtížné.