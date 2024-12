Na jaře by do Česka mohli ve stejný den dorazit lidé, kteří patří mezi nejdůležitější manažery na světě – generální ředitelé evropských automobilek. Zájem o to má česká vláda, která navrhla, že uspořádá summit o budoucnosti automobilového průmyslu v Evropské unii. Nabídku obsahuje dokument, který premiér Petr Fiala (ODS) předal tento měsíc v Bruselu šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové. HN ho mají k dispozici, jako první o něm informoval podcast Bruselský diktát.

Česku jde v jeho návrzích hlavně o to, jak automobilky zbavit povinnosti platit pokuty za očekávané nesplnění emisních limitů za rok 2025. Výrobci aut tvrdí, že jim hrozí zaplacení zhruba 16 miliard eur, tedy přes 400 miliard korun. Podle dat českého Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) tato částka představuje čtvrtinu prostředků, které evropské automobilky dávají na vědu a výzkum – čili jde o velmi významné peníze.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jak konkrétně chce Česko automobilkám pomoct.

Proč jeho předchozí návrhy získaly jen malou podporu.

Proč automobilky nejspíš nesplní emisní cíle.