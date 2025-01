Společnost Dr. Oetker letos postupně propustí 114 ze 188 zaměstnanců svého závodu v Kladně, kde ukončí výrobu. Jako důvod německá firma uvedla zvyšující se náklady a to, že provoz už nelze modernizovat tak, jak to současná výroba vyžaduje. V Česku jde podle dostupných dat o jediný výrobní závod společnosti. Produkty z Kladna bude firma vyrábět v jiném ze svých výrobních závodů, jež má v mnoha zemích. Společnost to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě.

„Všichni, kterým bude ukončen pracovní poměr, obdrží odstupné nad rámec zákonných požadavků a podporu při hledání dalšího uplatnění na trhu práce. Budoucí pracovní zařazení zaměstnanců kladenského výrobního závodu je pro společnost Dr. Oetker v České republice v roce 2025 největší prioritou,“ uvedla firma v tiskové zprávě. Zaměstnanci administrativy budou dál zajišťovat distribuci výrobků společnosti v Česku.

Výrobci potravin podle společnosti čelí kvůli rostoucím cenám energií a surovin zvyšujícímu se ekonomickému tlaku a konkurenčnímu prostředí. „Aby společnost Dr. Oetker v tomto prostředí obstála, musí neustále modernizovat technologie a optimalizovat organizaci. To však i přes kvalitní práci všech zaměstnanců není v kladenské výrobně kvůli omezením daným výrobním prostorem nadále možné,“ uvedla firma.

V kladenském závodě vyrábí společnost od roku 1998 například přísady a směsi na pečení, pudinky a dezerty v prášku. Budova zakoupená v roce 1997 už podle společnosti není vhodná pro moderní výrobu potravin. „Vzhledem k tomu, že možnosti rozšíření a modernizace výroby byly již vyčerpány, rozhodla se společnost závod uzavřít,“ doplnila společnost.

Zaměstnanci administrativy společnosti Dr. Oetker, kteří nejsou bezprostředně spojení s výrobou, budou dál zajišťovat distribuci výrobků Dr. Oetker po celé České republice.

Firma v roce 2023 utržila za prodej výrobků, služeb a zboží podle výroční zprávy dostupné ve Sbírce listin 1,4 miliardy korun. Výsledek hospodaření po zdanění byl 160 milionů korun.